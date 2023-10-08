العلماء يكشفون لغزًا حول المجرات الأولى في الكون

حقق العلماء اكتشافًا رائعًا حول التاريخ المبكر لكوننا باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي. وكشف التلسكوب عن مجموعة من المجرات يعود تاريخها إلى فترة غامضة تسمى الفجر الكوني. ومع ذلك، كانت هذه المجرات ضخمة وناضجة بشكل مدهش، متحدية توقعات العلماء. لقد تحدى هذا الاكتشاف المبادئ الأساسية لعلم الكونيات، وهو المجال الذي يدرس أصل الكون وتطوره.

ولحل هذا اللغز، قد تقدم دراسة جديدة أجراها الباحثون إجابات دون الحاجة إلى رفض النظريات الراسخة. يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تحدث ثورة في فهمنا للكون المبكر وتلقي الضوء على تكوين المجرات أثناء الفجر الكوني.

الفضاء PLD الإسباني يستعد لإطلاق الصاروخ

من المقرر أن تجري شركة PLD Space الإسبانية الناشئة تجربة إطلاق لصاروخ Miura-1 القابل لإعادة الاستخدام. يمثل هذا الإطلاق معلمًا رئيسيًا في تطوير قاذفات صغيرة، وهي صواريخ أصغر حجمًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة. سينطلق الصاروخ من هويلفا في جنوب غرب إسبانيا، ومن المقرر أن يكون أول إطلاق صاروخي خاص بالكامل في أوروبا. إن نجاح هذه المهمة الاختبارية سيمهد الطريق لمزيد من التطورات في صناعة الفضاء الخاصة.

آثار أقدام الإنسان القديمة تؤكد الوجود المبكر في أمريكا الشمالية

أكد بحث جديد أن البشر سكنوا أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد في السابق. يعد اكتشاف آثار الأقدام المتحجرة في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو دليلا حاسما على الوجود البشري في القارة. استخدم العلماء تقنيتين مختلفتين للتأريخ، التأريخ بالكربون المشع والتأريخ بالتألق المحفز بصريًا، لإثبات أن آثار الأقدام هذه تعود إلى ما يقرب من 21,000 إلى 23,000 سنة مضت. وهذا يدل على أن الإنسان العاقل قد أثبت وجوده بالفعل في أمريكا الشمالية خلال الظروف الصعبة للعصر الجليدي الأخير.

توفر هذه النتائج رؤى قيمة حول التاريخ القديم للهجرة البشرية والاستيطان في أمريكا الشمالية، مما يساهم في فهمنا للتاريخ المبكر لجنسنا البشري.

مصادر:

– تلسكوب جيمس ويب الفضائي: ناسا

- مساحة PLD: الموقع الرسمي

– بحث عن آثار الأقدام البشرية القديمة في نيو مكسيكو: معهد الأبحاث X (معهد المثال)