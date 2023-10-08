اكتشف العلماء أصول المجرات المبكرة

في اكتشاف مثير للدهشة، كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن مجموعة من المجرات الناضجة التي يعود تاريخها إلى المراحل المبكرة من الكون. وقد ترك هذا الوحي العلماء يشككون في النظريات الموجودة في علم الكونيات. ومع ذلك، قد تقدم دراسة جديدة تفسيرا يتوافق مع الفهم العلمي الحالي.

قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ عملياته العام الماضي، نظرة رائعة على التاريخ المبكر للكون. وقد رصدت مجموعة من المجرات التي كانت موجودة خلال الفجر الكوني، وهي حقبة غامضة. إن وجود هذه المجرات الضخمة والناضجة يتناقض مع التوقعات ويثير تساؤلات حول المبادئ الأساسية لعلم الكون.

لقد عمل العلماء بنشاط على حل هذا اللغز دون تجاهل المعرفة العلمية الموجودة. تقدم الدراسة الأخيرة حلاً محتملاً لا يتطلب إعادة تقييم كاملة للنظريات الكونية.

تستعد شركة بدء التشغيل الإسبانية PLD Space لإطلاق الصاروخ

تستعد شركة PLD Space، وهي شركة إسبانية ناشئة، لإطلاق تجريبي لصاروخها Miura-1 القابل لإعادة الاستخدام. سيمثل هذا الإطلاق علامة بارزة في تطوير "المطلقات الصغيرة" وسيكون أول إطلاق صاروخي خاص بالكامل في أوروبا.

ومن المقرر أن يتم الإطلاق التجريبي في وقت مبكر من يوم السبت من هويلفا في جنوب غرب إسبانيا. تهدف شركة PLD Space إلى إثبات جدوى تكنولوجيا الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام من خلال هذه المهمة دون المدارية. وبعد مواجهة محاولة فاشلة في يونيو/حزيران، أصبحت الشركة حريصة على عرض إمكانات صاروخها المبتكر.

آثار أقدام الإنسان القديمة يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل ما كان متوقعا

كشف بحث جديد أن البشر احتلوا المناظر الطبيعية في أمريكا الشمالية في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد في السابق. تم تحديد آثار الأقدام المتحجرة التي تم العثور عليها في حديقة وايت ساندز الوطنية في نيو مكسيكو على أنها تعود إلى ما يقرب من 21,000 إلى 23,000 سنة.

يشير هذا الاكتشاف، المعتمد على الكربون المشع وتقنيات التأريخ بالتألق المحفز بصريًا، إلى أن الإنسان العاقل كان له وجود في أمريكا الشمالية خلال أقسى الظروف في العصر الجليدي الأخير. تسلط هذه النتائج الضوء على مرونة جنسنا البشري وقدرته على التكيف في البيئات القاسية.

مصادر:

- العلماء يفكون الغموض حول المجرات الأولى في الكون

- شركة PLD الفضائية الإسبانية تقوم بالعد التنازلي لاختبار إطلاق صاروخ من أوروبا

– اختبارات جديدة تؤكد قدم آثار أقدام الإنسان القديمة في نيو مكسيكو