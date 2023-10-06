تخطط الصين لتوسيع محطة الفضاء كبديل لمحطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة ناسا

أعلنت الصين عن خطط لمضاعفة حجم محطتها الفضائية، مما يوفر لرواد الفضاء من دول أخرى بديلا لمحطة الفضاء الدولية (ISS) مع اقترابها من نهاية عمرها الافتراضي. وسيتم توسيع محطة الفضاء الصينية، التي تضم حاليا ثلاث وحدات، لتشمل ست وحدات في السنوات المقبلة. ذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء أن العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الصينية سيكون أكثر من 15 عاما. جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الدولي الرابع والسبعين للملاحة الفضائية الذي عقد في باكو، أذربيجان.

وفي الوقت نفسه، كشف العلماء لغزًا يتعلق بالمجرات الأولى للكون. قدم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي بدأ عملياته العام الماضي، لمحة عن التاريخ المبكر للكون، بما في ذلك اكتشاف المجرات منذ الفجر الكوني. ومع ذلك، فإن وجود مجرات ضخمة وناضجة خلال طفولة الكون يشكل تحديًا للفهم الحالي لعلم الكون. لقد نجحت دراسة جديدة الآن في حل هذا اللغز دون الحاجة إلى إجراء إصلاح شامل للنظريات الموجودة.

وفي إسبانيا، تستعد شركة PLD Space الناشئة لإطلاق تجريبي لصاروخها Miura-1 القابل لإعادة الاستخدام. سيمثل هذا الإطلاق أول إطلاق صاروخي خاص بالكامل في أوروبا، وهو خطوة مهمة نحو جيل جديد من قاذفات الصواريخ الصغيرة. ومن المقرر أن تتم المهمة التجريبية في هويلفا، جنوب غرب إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، مُنحت جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 للعلماء مونجي باوندي، ولويس بروس، وأليكسي إكيموف لاكتشافهم النقاط الكمومية. النقاط الكمومية عبارة عن مجموعات صغيرة من الذرات تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك إنشاء الألوان في الشاشات المسطحة ومصابيح LED والأجهزة الطبية. ووصفت الأكاديمية الحائزة على جائزة نوبل أبحاثها بأنها "تضفي لونًا على تكنولوجيا النانو".

وأخيرا، أكدت الاختبارات الجديدة قدم آثار أقدام الإنسان القديمة في نيو مكسيكو. ويقدر عمر آثار الأقدام هذه، التي تم العثور عليها في حديقة وايت ساندز الوطنية، بحوالي 21,000 إلى 23,000 سنة. أظهر البحث أن الإنسان العاقل كان له وجود في أمريكا الشمالية خلال الظروف الأكثر قسوة في العصر الجليدي الأخير.

مصادر:

– الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء

– المؤتمر الدولي الرابع والسبعون للملاحة الفضائية

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي

- مساحة PLD

– لجنة جائزة نوبل

– الأبحاث الأثرية في منتزه وايت ساندز الوطني