الوحدة الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب سائل التبريد

عانت وحدة Nauka الروسية، وهي إضافة متعددة الأغراض إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، مؤخرًا من تسرب سائل التبريد في نظام التبريد الاحتياطي الخاص بها. وتم اكتشاف التسرب خلال عمليات فحص روتينية، مما دفع رواد الفضاء إلى تقييم الوضع. ولحسن الحظ، وفقا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، فإن الطاقم ومحطة الفضاء الدولية نفسها ليسا في خطر مباشر.

للمضي قدمًا، سيعمل المهندسون على التحقيق في المشكلة وتصحيحها. وصلت وحدة Nauka إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضي، حيث رست بعد رحلة طويلة وشاقة. وعلى الرغم من هذه النكسة، فمن المتوقع أن تستمر الوحدة في المساهمة في العمليات والأبحاث التي تُجرى على المحطة الفضائية.

تم اكتشاف عاصفة شمسية قديمة ضخمة من خلال حلقات الأشجار في جبال الألب الفرنسية

كشف اكتشاف في جبال الألب الفرنسية الجنوبية عن دليل على وجود عاصفة شمسية ضخمة حدثت منذ حوالي 14,300 عام. ومن خلال تحليل حلقات النمو السنوية داخل أشجار الصنوبر الاسكتلندية القديمة، حدد الباحثون ارتفاعًا كبيرًا في الكربون المشع، مما يشير إلى وجود عاصفة شمسية على نطاق غير مسبوق.

ولو حدثت هذه العاصفة الشمسية في العصر المعاصر، لكانت لها عواقب كارثية. ربما أدى انفجار الجسيمات النشطة من الشمس إلى تدمير الأقمار الصناعية وتعطيل شبكات الكهرباء على نطاق واسع. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الطبيعة القوية والمدمرة للنشاط الشمسي.

تعتبر دراسة حلقات الأشجار بمثابة أداة قيمة في فهم الأحداث المناخية والبيئية الماضية. ومن خلال فحص أنماط النمو والتركيب الكيميائي لحلقات الأشجار، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة للأحداث التاريخية، مثل هذه العاصفة الشمسية القديمة.

مصادر:

– وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس

- مدخلات من مختلف الوكالات

– أبحاث حلقات الأشجار التي أجراها علماء في جبال الألب الفرنسية الجنوبية (لم يتم ذكر مصادر محددة)