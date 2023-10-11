الوحدة الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب سائل التبريد

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، اليوم الاثنين، اكتشاف تسرب في سائل التبريد في وحدة ناوكا الملحقة بمحطة الفضاء الدولية. أثر التسرب بشكل خاص على نظام التبريد الاحتياطي المستخدم لتنظيم درجات الحرارة على متن محطة الفضاء الدولية. وأكدت روسكوزموس أن الطاقم والمحطة ليسا في خطر مباشر. يقوم رواد الفضاء حاليًا بتقييم الوضع وإيجاد حل لحل المشكلة.

يُظهر التعديل الجيني إمكانية حماية الدجاج من أنفلونزا الطيور

اكتشف باحثون في المملكة المتحدة أن تعديل الجينات يمكن أن يوفر حماية جزئية ضد أنفلونزا الطيور في الدجاج. تسببت أنفلونزا الطيور شديدة الإمراض، أو أنفلونزا الطيور، في أضرار جسيمة لمجموعات الدواجن على مستوى العالم منذ عام 2022. ويوفر هذا التقدم في تحرير الجينات استراتيجية جديدة للتخفيف من انتشار الفيروس القاتل. ومن خلال تعديل جينات الدجاج، تمكن العلماء من حمايتهم جزئيا من عدوى أنفلونزا الطيور. يمكن أن يكون لهذه النتائج آثار على إنتاج الدواجن وتساعد على منع المزيد من تفشي هذا المرض المدمر.

بعثة غاغانيان الهندية ستجري اختبارًا رئيسيًا في 21 أكتوبر

من المقرر أن تجري مهمة الفضاء الهندية الطموحة، جاجانيان، اختبارًا حاسمًا في 21 أكتوبر. ويتضمن الاختبار إطلاق وحدة فارغة إلى الفضاء الخارجي وإعادتها بنجاح إلى الأرض. ومن المقرر أن تتم المهمة النهائية في العام المقبل وستتكلف ما يقدر بنحو 90.23 مليار روبية هندية (1.08 مليار دولار). وستكون هذه أول مهمة فضائية مأهولة للهند وتتضمن إطلاق كبسولة فضائية صالحة للسكن البشري مع طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى مدار يبلغ طوله 400 كيلومتر (250 ميلاً) قبل العودة الآمنة إلى المياه الهندية. يمثل جاجانيان معلما هاما في برنامج الفضاء الهندي المتنامي.

تم الكشف عن العاصفة الشمسية القديمة من خلال حلقات الأشجار في جبال الألب الفرنسية

كشف تحليل لحلقات النمو السنوية في أشجار الصنوبر الاسكتلندية القديمة في جبال الألب الفرنسية الجنوبية عن دليل على وجود أكبر عاصفة شمسية معروفة. وهذه العاصفة الشمسية، التي حدثت منذ حوالي 14,300 عام، كانت ستتسبب في تعطيل شديد للتكنولوجيا الحديثة لو حدثت في الوقت الحاضر. تضمنت العاصفة إطلاق الشمس لانفجار هائل من الجزيئات النشطة في الفضاء. لاحظ الباحثون زيادة كبيرة في الكربون المشع، وهو أحد نظائر الكربون، في حلقات نمو بقايا الشجرة بالقرب من نهر دروزت. ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على التأثير المحتمل للعواصف الشمسية ووقوعها تاريخيا.

مصادر:

- تسرب سائل التبريد من الوحدة الروسية: روسكوزموس

– تحرير الجينات وأنفلونزا الطيور: الدراسة في المملكة المتحدة

– بعثة جاجانيان الهندية : نائب وزير العلوم والتكنولوجيا جيتندرا سينغ

– العاصفة الشمسية القديمة: باحثون من مؤسسات متعددة.