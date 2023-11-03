الباطن العميق الغامض للأرض: أدلة على ماضيها الكارثي

لقد أثار اهتمام علماء الزلازل منذ فترة طويلة وجود نقطتين غامضتين تعيشان في أعماق وشاح الأرض، إحداهما تحت أفريقيا والأخرى تحت جنوب المحيط الهادئ. لقد حيرت هذه الهياكل الضخمة والكثيفة العلماء لعقود من الزمن. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه النقط قد تكون بقايا اصطدام هائل حدث منذ مليارات السنين.

يعتقد العلماء الآن أن هذه النقط يمكن أن تكون دليلاً على حدث كارثي خلال التاريخ المبكر لكوكبنا، وهو الاصطدام بين الأرض وجرم سماوي يُعرف باسم ثيا. ويعتقد أن هذا الاصطدام قد حدث في بداية عمر الكوكب، وربما كان مسؤولا عن خلق قمرنا.

في حين أن الطبيعة الدقيقة لهذه النقط وأصلها لا تزال موضع نقاش علمي، فإن هذه الفرضية الجديدة تقدم نظرة رائعة على باطن الأرض العميق. سيكون إجراء المزيد من الدراسات والتقدم التكنولوجي أمرًا حاسمًا في كشف الألغاز الموجودة داخل هذه الحالات الشاذة ذات الحجم القاري.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي النقط الموجودة في عباءة الأرض؟

ج: النقط هي هياكل كثيفة تقع في أعماق وشاح الأرض، واحدة تحت أفريقيا والأخرى تحت جنوب المحيط الهادئ.

س: ما هو أصلهم المحتمل؟

ج: يفترض العلماء أن هذه النقط قد تكون بقايا اصطدام هائل بين الأرض وجسم سماوي يسمى ثيا.

س: متى حدث هذا الاصطدام؟

ج: يُعتقد أن الاصطدام قد حدث خلال المراحل الأولى من تكوين الأرض.

س: هل يمكن أن يكون هذا الاصطدام قد خلق القمر؟

ج: نعم، بحسب الفرضية، قد يكون هذا الاصطدام بين الأرض وثيا هو الذي أدى إلى تكوين قمرنا.

س: ما هي الأبحاث الإضافية المطلوبة؟

ج: يحتاج العلماء إلى إجراء المزيد من الدراسات واستخدام التكنولوجيا المتقدمة للحصول على فهم أفضل لهذه النقط وأهميتها في تاريخ الأرض.

مصادر:

– مجلة ساينتفيك أمريكان: [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com/article/unusual-blobs-deep-inside-earth-have-a-startling-origin/)

– ناشيونال جيوغرافيك: [nationalgeographic.com](https://www.nationalgeographic.com/science/article/how-did-moon-form-earths-deep-interior-holds-clues)