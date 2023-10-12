الوحدة الروسية في محطة الفضاء الدولية تعاني من تسرب سائل التبريد

عانت وحدة ناوكا متعددة الأغراض الروسية، المرتبطة بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، من تسرب سائل التبريد في نظام التبريد الاحتياطي الخاص بها، وفقًا لوكالة الفضاء الروسية روسكوزموس. وبينما لا يتعرض الطاقم والمحطة لخطر مباشر، يقوم رواد الفضاء بتقييم الوضع. الوحدة مسؤولة عن تنظيم درجات الحرارة على متن رواد الفضاء.

يُظهر التعديل الجيني إمكانية حماية الدجاج من أنفلونزا الطيور

اكتشف علماء في بريطانيا أنه من خلال تعديل جينات الدجاج، يمكنهم توفير حماية جزئية ضد عدوى أنفلونزا الطيور. انتشرت أنفلونزا الطيور شديدة العدوى، والمعروفة باسم أنفلونزا الطيور، بسرعة منذ عام 2022، مما أدى إلى فقدان ملايين الطيور الداجنة وتسبب في زيادات كبيرة في أسعار البيض والديوك الرومية. يقدم هذا الاكتشاف الجديد استراتيجية محتملة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف تأثيره على مجموعات الدواجن.

الهند تستعد لاختبار مهمة فضائية مأهولة في 21 أكتوبر

تستعد الهند لإجراء اختبار حاسم في مهمتها الفضائية جاجانيان في 21 أكتوبر. وسيتضمن الاختبار إطلاق وحدة فارغة إلى الفضاء الخارجي وإعادتها بأمان إلى الأرض. وستكون المهمة النهائية، المقرر إجراؤها في العام المقبل، هي أول مهمة فضائية مأهولة للهند وستتكلف حوالي 1.08 مليار دولار. وسيتضمن ذلك إطلاق كبسولة فضائية صالحة للسكن البشري مع طاقم مكون من ثلاثة أفراد إلى مدار يبلغ طوله 400 كيلومتر (250 ميلاً) ثم إعادتهم بأمان إلى المياه الهندية.

ناسا تكشف عن عينة كويكب غنية بالكربون

قدمت وكالة ناسا للجمهور لمحة أولية عن عينة التربة الغنية بالكربون التي تم استخراجها من سطح الكويكب بواسطة المركبة الفضائية OSIRIS-REx. وقد تم مؤخراً إنزال الكبسولة التي تحمل العينة بالمظلة في صحراء يوتا. تحتوي المادة المكتشفة على معادن طينية حاملة للماء وتم جمعها من الكويكب القريب من الأرض بينو قبل ثلاث سنوات. يعد هذا الإنجاز علامة بارزة في فهمنا للكويكبات وتكوينها.

قوة الفضاء الأمريكية توقف مؤقتًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بسبب مخاطر أمن البيانات

أوقفت قوة الفضاء الأمريكية مؤقتًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المستندة إلى الويب، بما في ذلك ChatGPT، بسبب مخاوف بشأن أمن البيانات. تنص مذكرة موجهة إلى القوى العاملة في القوة الفضائية على أن استخدام مثل هذه الأدوات، بما في ذلك نماذج اللغات الكبيرة، على أجهزة الكمبيوتر الحكومية محظور حتى يحصلوا على موافقة رسمية من مكتب التكنولوجيا والابتكار الرئيسي للقوة. يهدف هذا الإيقاف المؤقت إلى تخفيف المخاطر المحتملة على أمن البيانات داخل القوة الفضائية.

مصادر:

– تسرب وحدة التبريد الروسية: روسكوزموس، تيليجرام

- التعديل الجيني وأنفلونزا الطيور: غير محدد

- مهمة فضائية مأهولة هندية: غير محددة

– عينة كويكب ناسا: مركز جونسون الفضائي التابع لناسا

– أدوات الذكاء الاصطناعي لقوة الفضاء الأمريكية: رويترز