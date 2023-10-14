ناسا تطلق مركبة فضائية لاستكشاف نفسية الكويكب الغني بالمعادن

أطلقت وكالة ناسا مؤخرًا مركبة فضائية من فلوريدا في مهمة لاستكشاف سايكي، وهو أكبر كويكب غني بالمعادن في نظامنا الشمسي. يعتقد العلماء أن Psyche يمكن أن يكون جوهر كوكب أولي قديم، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين الأرض. أقلعت المركبة الفضائية، المطوية داخل صاروخ SpaceX Falcon Heavy، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال، ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في أغسطس 2029 بعد رحلة تبلغ 2.2 مليار ميل. تهدف هذه المهمة إلى كشف أسرار هذا الكويكب المثير للاهتمام وتعزيز فهمنا لتكوين الكواكب.

ناسا تكشف عن عينة كويكب غنية بالكربون

قدمت وكالة ناسا لمحة عن الكبسولة المختومة التي عادت مؤخرًا إلى الأرض حاملة عينة من التربة الغنية بالكربون من سطح الكويكب القريب من الأرض بينو. اكتشف العلماء داخل الكبسولة معادن طينية حاملة للماء من بين مواد أخرى جمعتها المركبة الفضائية OSIRIS-REx قبل ثلاث سنوات. هذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهمنا لأصل وتكوين الأجرام السماوية وقد يوفر رؤى قيمة حول إمكانيات الموارد المائية في الفضاء.

قوة الفضاء الأمريكية توقف مؤقتًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات

أوقفت قوة الفضاء الأمريكية مؤقتًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المستندة إلى الويب، مثل ChatGPT، بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات. وفي مذكرة موجهة إلى القوى العاملة في القوة، تم توجيه الأفراد بعدم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل نماذج اللغات الكبيرة على أجهزة الكمبيوتر الحكومية حتى يتم منح الموافقة الرسمية من قبل مكتب التكنولوجيا والابتكار الرئيسي. ويضمن هذا الإجراء الاحترازي حماية المعلومات السرية ويؤكد أهمية أمن البيانات في القطاعات الحساسة.

أطلس جديد لخلايا الدماغ البشرية يقدم نظرة ثاقبة للأمراض العصبية

حقق العلماء تقدمًا كبيرًا في أبحاث الدماغ من خلال تحديد أكثر من 3,300 نوع من الخلايا في الدماغ البشري. يقدم هذا الأطلس الشامل لخلايا الدماغ فهمًا أعمق للأساس الخلوي للأمراض العصبية ويفتح سبلًا لتطوير علاجات جديدة. علاوة على ذلك، من خلال مقارنة أدمغة البشر والرئيسيات الأخرى مثل الشمبانزي والغوريلا وقرود الريسوس والقردة، كشف الباحثون عن اختلافات رئيسية تساهم في الخصائص الفريدة للدماغ البشري.

عطل في القمر الصناعي Viasat

لن تقوم شركة Viasat، وهي شركة أمريكية، باستبدال قمرها الصناعي ViaSat-3 F1، الذي تعرض لعطل أثناء النشر في يوليو. وعلى الرغم من أن الشركة تتوقع استرداد أقل من 10% من الإنتاجية المخطط لها، إلا أنها تظل واثقة من قدرتها على تلبية احتياجات عملائها دون بديل. أكملت Viasat جزءًا كبيرًا من التكلفة الرأسمالية لكوكبة ViaSat-3 وتتوقع انخفاضًا في النفقات الرأسمالية بحلول عامها المالي 2025.

الكسوف الشمسي القادم يثير اهتمام عشاق علم الفلك

من المتوقع أن يجذب كسوف الشمس ملايين المشاهدين في الأمريكتين يوم السبت. وإذا سمحت الأحوال الجوية، سيشهد المراقبون مرور القمر أمام الشمس. سيغطي مسار الكسوف أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، مما يوفر حدثًا فلكيًا مذهلاً لمن هم في مساره.

مصادر:

– ناسا تطلق مركبة فضائية لاستكشاف الكويكب الغني بالمعادن Psyche

– ناسا تكشف عن عينة كويكب غنية بالكربون تم إرجاعها حديثًا

– أوقفت قوة الفضاء الأمريكية مؤقتًا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT بسبب مخاطر أمن البيانات

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