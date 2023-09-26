تم تسليم عينة الكويكب التابعة لناسا بأمان إلى صحراء يوتا

حققت أحدث مهمة فضائية لوكالة ناسا إنجازًا كبيرًا عندما هبطت كبسولة تحتوي على أكبر عينة من التربة تم جمعها على الإطلاق من كويكب بنجاح في صحراء يوتا. وهبطت الكبسولة، التي تم إطلاقها من المركبة الفضائية OSIRIS-REx، داخل منطقة هبوط محددة غرب سولت ليك سيتي.

وكانت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في مهمة لجمع عينة من الكويكب بينو، وهو ما أنجزته في وقت سابق من هذا العام. وفي يوم الأحد، عادت الكبسولة التي على شكل قطرة اللبان والتي تحمل الشحنة الثمينة إلى الغلاف الجوي للأرض وهبطت بأمان بالمظلة في صحراء يوتا.

يعد هذا إنجازًا كبيرًا لناسا لأنه يمثل المرة الأولى التي تتم فيها إعادة عينة من كويكب بنجاح إلى الأرض منذ أن أعادت مهمات أبولو صخور القمر في الستينيات والسبعينيات. ويتطلع العلماء إلى دراسة عينة الكويكب لأنها تحمل معلومات قيمة حول تكوين النظام الشمسي وقد توفر أدلة حول أصول الحياة على الأرض.

وفي أخبار أخرى متعلقة بالفضاء، تدرس قوة الفضاء الأمريكية إمكانية إنشاء خط ساخن مع الصين لمنع الأزمات في الفضاء. وأعرب الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس العمليات الفضائية، عن الحاجة إلى التواصل المباشر بين القوة الفضائية ونظيرتها الصينية لتهدئة التوترات. وبينما جرت المناقشات داخليًا، لم يتم إجراء أي تعامل رسمي مع الصين حتى الآن.

إن إنشاء خط ساخن مع الصين يمكن أن يكون خطوة حاسمة في ضمان التعاون السلمي في الفضاء وتجنب الصراعات المحتملة أو سوء الفهم. تدرك الولايات المتحدة أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء وتهدف إلى تعزيز قنوات اتصال أفضل مع جميع الدول التي ترتاد الفضاء.

ويسلط هذان التطوران الضوء على التقدم المستمر والتعاون في مجال استكشاف الفضاء والأهمية المتزايدة للأنشطة الفضائية في العالم الحديث.

مصادر:

– وكالة ناسا: www.nasa.gov

- رويترز: www.reuters.com