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كبسولة ناسا توصل بأمان عينة من الكويكب إلى صحراء يوتا

Byروبرت أندرو

سبتمبر 26، 2023
كبسولة ناسا توصل بأمان عينة من الكويكب إلى صحراء يوتا

هبطت كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا بنجاح في صحراء ولاية يوتا، حاملة أكبر عينة تربة تم جمعها على الإطلاق من كويكب. وهبطت الكبسولة، التي تم إطلاقها من المركبة الفضائية OSIRIS-REx، والتي كانت قد مرت سابقًا بالقرب من الأرض، داخل منطقة هبوط محددة غرب سولت ليك سيتي.

هبطت الكبسولة، على شكل حبة اللبان، بالمظلة في منطقة الاختبار والتدريب في يوتا بعد السفر عبر الغلاف الجوي للأرض. وسيقوم العلماء بتحليل العينة التي جمعتها المركبة الفضائية للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكويكب وتاريخه.

وفي الوقت نفسه، تدرس قوة الفضاء الأمريكية إنشاء خط ساخن مع الصين لمنع الأزمات المحتملة في الفضاء. صرح الجنرال تشانس سالتزمان، رئيس العمليات الفضائية، أن الاتصال المباشر بين القوة الفضائية ونظيرتها الصينية سيكون مفيدًا في تخفيف التوترات. ومع ذلك، لم يتم التواصل بين البلدين حتى الآن لإنشاء مثل هذا الخط الساخن.

ويمثل هبوط كبسولة ناسا إنجازا كبيرا في استكشاف الفضاء، حيث توفر عينة الكويكب المستردة بيانات قيمة للبحث العلمي. ويهدف إنشاء خط ساخن محتمل بين قوة الفضاء الأمريكية والصين إلى تعزيز التعاون ومنع الصراعات المحتملة في الأنشطة الفضائية.

مصادر:
– ملخصات الأخبار العلمية الحالية (رويترز)

By روبرت أندرو

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