أهداف الفضاء الطموحة للهند: بعثات القمر ومحطات الفضاء

وضعت الهند أنظارها على أن تصبح لاعبا رئيسيا في استكشاف الفضاء. أعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لإرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول عام 2040 وإنشاء محطة فضائية بحلول عام 2035. وتأتي هذه الأهداف الطموحة في أعقاب هبوط الهند الناجح لمركبة فضائية بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في أغسطس، مما يجعلها الدولة الرابعة التي تحقق هذا الهدف. هبوط سلس على سطح القمر.

أصدر رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعليمات إلى وزارة الفضاء في البلاد للعمل على تحقيق هذه الأهداف. ومع الإنجازات الأخيرة التي حققتها الهند في مجال استكشاف الفضاء، بما في ذلك البعثات القمرية الناجحة وإطلاق الأقمار الصناعية، تكتسب البلاد الاعتراف بها كقوة فضائية متنامية.

وفي حين أن برنامج الفضاء الهندي لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بوكالات الفضاء الأكثر رسوخًا مثل وكالة ناسا، فإن هذا الإعلان يعكس تصميم البلاد على تحقيق تقدم كبير في هذا المجال. وتهدف الهند من خلال إرسال رائد فضاء إلى القمر، إلى الانضمام إلى مجموعة حصرية من الدول التي نجحت في استكشاف القمر.

وبالإضافة إلى مهماتها القمرية، تخطط الهند أيضًا لإنشاء محطة فضائية بحلول عام 2035. وهذا من شأنه أن يوفر منصة للبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، وحتى السكن البشري المحتمل في الفضاء. ستكون المحطة الفضائية أيضًا بمثابة رمز لبراعة الهند التكنولوجية وتساهم في مكانة البلاد العالمية.

وفي الوقت نفسه، وفي أخبار أخرى تتعلق باستكشاف الفضاء، توصل العلماء إلى اكتشاف غير متوقع حول أكبر زلزال تم اكتشافه على الإطلاق على كوكب المريخ. سجلت مركبة الهبوط InSight التابعة لناسا زلزالًا بقوة 4.7 درجة في 4 مايو 2022. في البداية، اشتبه الباحثون في أن الزلزال ناجم عن اصطدام نيزك لأن المريخ يفتقر إلى الصفائح التكتونية، التي تولد الزلازل على الأرض.

ومع ذلك، فإن البحث عن حفرة تصادمية تبين أنها فارغة، مما دفع العلماء إلى استنتاج أن الزلزال كان بسبب النشاط التكتوني داخل باطن الكوكب. يوفر هذا الاكتشاف رؤى جديدة للعمليات الجيولوجية التي تشكل المريخ ويساهم في فهمنا لكيفية تصرف الكوكب.

إن طموحات الهند في استكشاف الفضاء، إلى جانب التقدم العلمي مثل اكتشاف زلزال المريخ، تسلط الضوء على التقدم المستمر الذي يتم إحرازه في فهمنا للكون. بينما تدفع الدول والباحثون حدود استكشاف الفضاء، هناك حدود جديدة تنتظر الاكتشاف.

مصادر:

– “الهند تهدف إلى إرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول عام 2040” – رويترز

– “مفاجأة العلماء بمصدر أكبر زلزال تم اكتشافه على المريخ” – ناسا