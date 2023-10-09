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اكتشاف عاصفة شمسية قديمة ضخمة في جبال الألب الفرنسية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 9، 2023
اكتشاف عاصفة شمسية قديمة ضخمة في جبال الألب الفرنسية

في جبال الألب الفرنسية الجنوبية، زودت بقايا أشجار الصنوبر الاسكتلندية العلماء بدليل على أكبر عاصفة شمسية مسجلة على الإطلاق. وهذه العاصفة القديمة، التي حدثت منذ حوالي 14,300 عام، كان من الممكن أن يكون لها آثار مدمرة على التكنولوجيا الحديثة إذا حدثت اليوم.

تضمنت العاصفة الشمسية انفجارًا هائلاً من الجسيمات النشطة التي تطلقها الشمس في الفضاء. وتم الكشف عن هذا الحدث من خلال تحليل حلقات النمو السنوية ضمن الأشجار القديمة المحفوظة. اكتشف الباحثون ارتفاعًا كبيرًا في الكربون المشع، وهو أحد نظائر الكربون، داخل حلقات النمو الموجودة بالقرب من نهر دروزت في منطقة جاب.

إذا حدثت مثل هذه العاصفة الشمسية في العصور المعاصرة، فمن المحتمل أن تؤدي إلى احتراق الأقمار الصناعية وتسبب اضطرابات واسعة النطاق في شبكات الكهرباء. وتسلط البيانات التي تم الحصول عليها من حلقات الأشجار الضوء على حجم هذا الحدث القديم والمخاطر المحتملة التي تواجهها المجتمعات الحديثة من حوادث مماثلة.

يعد فهم تأثير العواصف الشمسية أمرًا ضروريًا في العصر الحديث، حيث نعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المعرضة لأحداث الطقس الفضائي هذه. ومن خلال دراسة العواصف الشمسية الماضية، يمكن للعلماء تحسين قدرات التنبؤ وتطوير استراتيجيات للتخفيف من الأضرار المحتملة الناجمة عن مثل هذه الظواهر الشمسية القوية.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية استخدام الأرشيف الطبيعي لكشف الأحداث القديمة وانعكاساتها على مجتمع اليوم. ومن خلال تحليل حلقات الأشجار أو السجلات الطبيعية الأخرى، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول ماضي الأرض والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية المحتملة.

مصادر:
- رويترز

By غابرييل بوتا

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