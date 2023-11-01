لجنة إدارة الغذاء والدواء تدعو إلى تقييم سلامة العلاج الجيني Vertex/CRISPR

أوصت لجنة استشارية حديثة تابعة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بأن تقوم شركة Vertex Pharmaceuticals وCRISPR Therapeutics بإجراء دراسة متابعة لتقييم مخاطر السلامة المحتملة المرتبطة بالعلاج الجيني لمرض فقر الدم المنجلي. العلاج في انتظار الموافقة حاليًا، وفي حالة الموافقة عليه، اقترحت شركة Vertex فترة متابعة مدتها 15 عامًا لتقييم نتائج السلامة على المدى الطويل للمرضى.

لقد برز العلاج الجيني كمجال واعد في العلوم الطبية، حيث يقدم علاجات محتملة للأمراض الوراثية التي لم يكن من الممكن علاجها سابقًا. يجمع الجمع بين Vertex Pharmaceuticals وCRISPR Therapeutics بين الخبرة في تكنولوجيا تحرير الجينات وتطوير الأدوية. يهدف العلاج الجيني للخلايا المنجلية إلى معالجة الطفرة الجينية الأساسية المسؤولة عن المرض، مما يوفر علاجًا محتملاً للمرضى.

تتوافق دراسة المتابعة المقترحة مع التزام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بالتقييم الدقيق للعلاجات الجديدة قبل منح الموافقة. ومن خلال مراقبة المرضى على مدى فترة طويلة، يمكن للباحثين جمع بيانات قيمة حول سلامة العلاج وفعاليته وأي آثار جانبية محتملة طويلة المدى. ستمكن هذه المعلومات مقدمي الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن استخدام العلاج وتحسين بروتوكولات العلاج.

يسلط التعاون بين Vertex Pharmaceuticals وCRISPR Therapeutics الضوء على أهمية الأساليب متعددة التخصصات في البحوث الطبية. ومن خلال الجمع بين الخبرات من مختلف المجالات، يستطيع العلماء تسريع الابتكار وتعزيز فرص تطوير علاجات تحويلية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو مرض فقر الدم المنجلي؟

ج: مرض الخلايا المنجلية هو اضطراب وراثي يتميز بوجود خلايا دم حمراء غير طبيعية على شكل هلال. يمكن لهذه الخلايا أن تمنع تدفق الدم، مما يؤدي إلى ألم شديد وتلف الأعضاء.

س: كيف يعمل العلاج الجيني؟

ج: يتضمن العلاج الجيني تعديل الجينات المعيبة أو استبدالها بجينات سليمة لعلاج الأمراض الوراثية أو علاجها.

س: ما هي علاجات كريسبر؟

ج: CRISPR Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تطوير تقنية تحرير الجينات CRISPR/Cas9 للتطبيقات العلاجية.

س: ما هي إدارة الغذاء والدواء؟

ج: إدارة الغذاء والدواء الأمريكية هي وكالة تنظيمية مسؤولة عن تقييم سلامة وفعالية الأدوية والأجهزة الطبية ومنتجات الرعاية الصحية الأخرى. وهي توافق على العلاجات وتنظمها قبل أن يتم تسويقها واستخدامها لدى المرضى.

المصدر: [اسم وكالة الأنباء]