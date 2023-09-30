اكتشاف بقايا الحمض النووي في أحفورة سلحفاة عمرها 6 ملايين سنة

اكتشف الباحثون بقايا الحمض النووي في سلحفاة بحرية متحجرة يعود تاريخها إلى 6 ملايين سنة، مما يجعلها واحدة من حفريات الفقاريات القديمة القليلة التي تحتوي على مادة وراثية. وحافظت الحفرية، التي تم التنقيب عنها على طول ساحل بنما على البحر الكاريبي في عام 2015، على خلايا عظمية تسمى الخلايا العظمية بتفاصيل استثنائية. على الرغم من أن الحفرية غير مكتملة، وتفتقر إلى الهيكل العظمي للسلحفاة بالكامل، إلا أن الدرع (الصدفة) سليم نسبيًا. ويقدر الباحثون أن طول السلحفاة كان يبلغ حوالي قدم واحدة عندما كانت على قيد الحياة.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لفهم الكائنات القديمة وتاريخها التطوري. ومن خلال تحليل بقايا الحمض النووي، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للتركيب الجيني لهذا النوع من السلاحف القديمة. وتساهم النتائج في فهم أعمق للعلاقات التطورية بين أنواع السلاحف القديمة والحديثة، مثل سلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية.

وسائل التواصل الاجتماعي والشراكة الخاصة: داخل التغييرات في وكالة الفضاء الهندية

حققت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، رقمًا قياسيًا في مهمتها Chandrayaan-3 إلى القمر. وحصد هذا الحدث الذي تم بثه مباشرة أكثر من 8 ملايين مشاهد على موقع YouTube، مما سلط الضوء على الاهتمام والدعم لهندسة الفضاء المنخفضة التكلفة والمساعي العلمية في الهند. ويكمن وراء هذا النجاح جهد استراتيجي لإعادة تسمية وكالة الفضاء التي يبلغ عمرها 54 عامًا لتصبح ودودة وجذابة.

وفقًا للموظفين الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى خبراء الصناعة، اتخذت ISRO خطوات للاستفادة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات الخاصة لزيادة المشاركة العامة والوعي. ويهدف هذا النهج إلى جعل استكشاف الفضاء في متناول عامة الناس وتعزيز التعاون مع الشركات الخاصة. إن تركيز ISRO على الشفافية والمشاركة يضع الهند كلاعب بارز في صناعة الفضاء العالمية.

بدء التشغيل القمري الياباني يؤجل مهمة الهبوط على القمر التي ترعاها وكالة ناسا

أعلنت شركة النقل القمري اليابانية ispace، عن تأخير لمدة عام واحد في مهمة الهبوط المستقبلية على سطح القمر. تم تأجيل المهمة، التي كان من المقرر إجراؤها في عام 2025، إلى عام 2026. ويعود هذا القرار إلى الحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل لمهمة من وكالة ناسا، بالإضافة إلى معالجة التأخير في توريد المكونات.

واجهت أول محاولة للهبوط على سطح القمر لآي سبيس باستخدام المركبة الفضائية Hakuto-R Mission 1 في أبريل انتكاسة بسبب خطأ في تقدير الارتفاع. واجهت الشركة اضطرابات مؤسسية في الأشهر الأخيرة، كما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز. وعلى الرغم من التحديات، تظل شركة ispace ملتزمة باستكشاف القمر وتعمل على تحسين قدراتها التكنولوجية وعملياتها التشغيلية.

التعاريف:

– الحمض النووي: الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين، المادة الوراثية الموجودة في جميع الكائنات الحية.

- الأحفوري: بقايا أو آثار نباتات وحيوانات قديمة محفوظة في الصخر.

- الفقاريات: حيوان له عمود فقري أو عمود فقري.

– الدرع: القشرة الصلبة الواقية لبعض الحيوانات مثل السلاحف أو القشريات.

مصادر:

– المصدر 1: رويترز: “العثور على بقايا الحمض النووي في أحفورة سلحفاة عمرها 6 ملايين سنة”

- المصدر 2: رويترز: "وسائل التواصل الاجتماعي والشراكة الخاصة: داخل التغييرات في وكالة الفضاء الهندية"

- المصدر 3: رويترز: "شركة الفضاء اليابانية الناشئة ispace تؤجل المهمة التي ترعاها وكالة ناسا إلى عام 2026"