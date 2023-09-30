العثور على بقايا الحمض النووي في أحفورة سلحفاة عمرها 6 ملايين سنة

اكتشف الباحثون بقايا الحمض النووي في سلحفاة بحرية متحجرة يعود تاريخها إلى 6 ملايين سنة. ترتبط هذه الحفرية ارتباطًا وثيقًا بسلاحف كيمب ريدلي وسلاحف ريدلي الزيتونية الموجودة اليوم. يعد هذا اكتشافًا مهمًا، حيث نادرًا ما يتم التعرف على المادة الوراثية من حفريات الفقاريات القديمة هذه. تم اكتشاف الحفرية على طول ساحل بنما على البحر الكاريبي في عام 2015، وتحتوي على خلايا عظمية محفوظة جيدًا، والمعروفة باسم الخلايا العظمية. في حين أن بقية الهيكل العظمي للسلحفاة مفقود، فإن الدرع أو الصدفة تظل سليمة. بناءً على حجمها، يقدر الباحثون أن طول السلحفاة كان يبلغ حوالي قدم واحدة عندما كانت على قيد الحياة.

وسائل التواصل الاجتماعي والشراكة الخاصة: داخل التغييرات في وكالة الفضاء الهندية

حققت وكالة الفضاء الهندية، منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، مؤخرًا إنجازًا بارزًا عندما هبطت مهمتها Chandrayaan-3 بنجاح على سطح القمر. وقد شاهد أكثر من 8 ملايين شخص البث المباشر للحدث على موقع YouTube، وهو رقم قياسي للمنصة. لا يسلط هذا الإنجاز الضوء على إنجازات الهند الهندسية والعلمية منخفضة التكلفة في مجال الفضاء فحسب، بل يعكس أيضًا جهدًا أوسع لإعادة تسمية ISRO كمنظمة يمكن الوصول إليها. وقد لاحظ الموظفون الحاليون والسابقون، وكذلك خبراء الصناعة، مبادرة الوكالة الهادئة للتعامل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات الخاصة.

الشركة اليابانية الناشئة القمرية ispace تؤجل المهمة التي ترعاها وكالة ناسا حتى عام 2026

أعلنت شركة ispace، وهي شركة يابانية ناشئة للنقل القمري، عن تأجيل مهمتها المستقبلية للهبوط على سطح القمر حتى عام 2026. ويعود هذا القرار إلى الحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل لمهمة من وكالة ناسا، بالإضافة إلى معالجة التأخير في توريد المكونات. في أبريل، حاولت شركة آي سبيس أول هبوط على سطح القمر باستخدام المركبة الفضائية Hakuto-R Mission 1، لكنها فشلت بسبب خطأ في تقدير الارتفاع. تشير التقارير إلى أن أشهرًا من الاضطرابات المؤسسية سبقت فشل المهمة. ومن خلال الجدول الزمني المعدل، تهدف ispace إلى ضمان شراكة ناجحة مع NASA وحل مشكلات سلسلة التوريد.

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