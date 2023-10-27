أصغر رواد الفضاء الصينيين يغادرون إلى محطة الفضاء الدولية، إيذانا بعصر جديد في استكشاف الفضاء

بدأت الصين مرحلة هامة في رحلتها لاستكشاف الفضاء، حيث انطلق أصغر طاقم من رواد الفضاء الصينيين على الإطلاق إلى محطة الفضاء الصينية. إن هذا الإطلاق البالغ الأهمية للمركبة الفضائية شنتشو 17، والمعروفة أيضاً باسم "السفينة الإلهية"، يشير إلى عصر جديد لطموحات الصين الفضائية.

انطلقت المركبة شنتشو-2 وركابها الثلاثة، المدعومة بالصاروخ Long March-17F، من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين. لا تمهد هذه المهمة الطريق لتطوير برنامج الفضاء الصيني فحسب، بل تفتح أيضًا الأبواب أمام جيل جديد من "رواد الفضاء" الذين سيشكلون مستقبل استكشاف الفضاء.

وفي أنباء موازية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خطط روسيا لإنشاء محطة مدارية خاصة بها بحلول عام 2027. ويتماشى هذا التطور الرائد مع رؤية موسكو لمستقبل استكشاف الفضاء، بعد نجاح محطة الفضاء الدولية. وعلى الرغم من النكسة التي منيت بها مهمتها القمرية الأخيرة، تظل روسيا ملتزمة ببرنامجها القمري، مما يدل على تفاني لا يتزعزع في توسيع الوجود البشري في الفضاء.

وفي اكتشاف رائع آخر، كشف العلماء عن رؤى جديدة حول المناطق الداخلية العميقة للمريخ. من خلال تحليل الموجات الزلزالية الناتجة عن تأثير النيزك، حدد الباحثون طبقة منصهرة لم تكن معروفة سابقًا تحيط بالنواة المعدنية السائلة للكوكب. يتحدى هذا الاكتشاف التقديرات السابقة ويدفع إلى إعادة تقييم فهمنا للتكوين الجيولوجي للمريخ.

إضافة إلى عالم الاكتشافات العلمية، أدى التعاون بين العلماء البيروفيين والبولنديين إلى إعادة إنشاء عذراء الإنكا بشكل مثير للإعجاب. تم إرجاع هذه الفتاة الصغيرة، التي يُعتقد أنه تم التضحية بها لإرضاء آلهة الإنكا، إلى الحياة من خلال عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لبقاياها المحنطة. يلقي هذا المسعى الآسر الضوء على تاريخ وثقافة حضارة الإنكا، ويقدم لمحة عن العادات والطقوس التي كانت تمارس منذ أكثر من 500 عام.

مع اكتساب برنامج محطة الأبحاث القمرية الدولية (ILRS) التابع للصين المزيد من الاهتمام، انضمت بيلاروسيا كأحدث دولة شريكة. ويهدف مشروع ILRS، الذي أطلقته الصين وروسيا بشكل مشترك، إلى إنشاء موقع مأهول بشكل دائم على القطب الجنوبي للقمر. ومع انضمام باكستان وأذربيجان أيضًا إلى البرنامج، تشتد حدة سباق الفضاء العالمي، مع ظهور مشروع ILRS كمنافس محتمل لبرنامج أرتميس الذي تقوده الولايات المتحدة.

مع هذه التطورات الملحوظة في مجال استكشاف الفضاء، تبدأ البشرية فصلًا جديدًا من الاكتشاف، مما يدفع حدود المعرفة ويفتح الأبواب أمام فرص رائعة خارج كوكبنا.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو اسم أصغر طاقم من رواد الفضاء الصينيين على الإطلاق؟ يُطلق على أصغر طاقم من رواد الفضاء الصينيين على الإطلاق اسم "رواد الفضاء". متى تهدف روسيا إلى تشغيل محطتها المدارية الجديدة؟ وتهدف روسيا إلى تشغيل الجزء الأول من محطتها المدارية الجديدة بحلول عام 2027. ما الاكتشاف الأخير الذي أعاد تشكيل فهمنا للمريخ؟ اكتشف العلماء طبقة منصهرة لم تكن معروفة من قبل في أعماق باطن المريخ، مما غيّر فهمنا لتكوين الكوكب. ما هو التعاون الذي أدى إلى إعادة إحياء عذراء الإنكا؟ تعاون علماء من بيرو وبولندا لإعادة إنشاء عذراء الإنكا باستخدام عمليات مسح ثلاثية الأبعاد لموميائها. ما هي الدول التي انضمت مؤخرًا إلى برنامج المحطة الدولية لأبحاث القمر في الصين؟ انضمت كل من بيلاروسيا وباكستان وأذربيجان إلى برنامج المحطة الدولية لأبحاث القمر في الصين.