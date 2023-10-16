الكسوف الحلقي للشمس يأسر الحشود في جميع أنحاء الأمريكتين

أصبح الآلاف من الأشخاص في الأمريكتين، يوم السبت، متفرجين على حدث فلكي نادر، وهو كسوف الشمس الحلقي. وتحدث هذه الظاهرة عندما يتحرك القمر بين الأرض والشمس، مما يخلق مشهدا استثنائيا لـ "حلقة النار" في السماء. لقد ترك المراقبون في حالة من الرهبة عندما شهدوا هذا الحدث المذهل.

وسافر أوسكار لوبيز، 26 عامًا، على طول الطريق من مكسيكو سيتي إلى كامبيتشي بالمكسيك لإلقاء نظرة على الكسوف. وأعرب عن حماسه قائلاً: "إنها واحدة من تلك الأشياء التي لا يمكنك تفويتها. شيء مذهل. نحن محظوظون حقًا كبشر لأننا قادرون على تجربة هذه الأشياء.

ويختلف كسوف الشمس الحلقي عن كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، ولا يترك سوى الهالة المرئية. وفي الكسوف الحلقي، يكون القمر بعيدًا قليلاً عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر حجمًا. ونتيجة لذلك، عندما يتحرك أمام الشمس، فإنه يخلق تأثير "حلقة النار"، حيث لا تزال الحافة الخارجية للشمس مرئية.

لم يجذب هذا الحدث المراقبين العاديين فحسب، بل اجتذب أيضًا علماء الفلك والمصورين الذين كانوا يهدفون إلى التقاط هذه اللحظة السحرية بالكاميرا. استخدم العديد من الأشخاص مرشحات شمسية متخصصة ونظارات أمان لحماية أعينهم أثناء مشاهدة الكسوف، حيث أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يمكن أن يسبب ضررًا للعينين.

يعد كسوف الشمس الحلقي من الأحداث النادرة نسبيًا، حيث يحدث فقط بضع مرات في السنة على الأكثر. ومن المتوقع أن يحدث الكسوف الحلقي التالي الذي يمكن رؤيته من الأمريكتين في يونيو 2022. وحتى ذلك الحين، سيظل لدى أولئك الذين حالفهم الحظ بما يكفي لمشاهدة الكسوف الأخير ذكريات عن هذا المشهد المذهل.

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