دراسة جديدة تكشف أن الثقوب السوداء الهائلة تتغذى بشكل أسرع مما كان يُعتقد سابقًا

تتحدى دراسة جديدة أجرتها جامعة نورث وسترن الفهم التقليدي لكيفية استهلاك الثقوب السوداء الهائلة للمادة. اقترحت النظريات السابقة أن الثقوب السوداء تأكل ببطء، لكن عمليات المحاكاة الحديثة تظهر أنها في الواقع تتغذى بمعدل أسرع بكثير. تلقي الدراسة، التي ستنشر قريبا في مجلة الفيزياء الفلكية، الضوء على الدوامة العنيفة من الغاز، المعروفة باسم القرص التراكمي، التي تحيط بهذه الثقوب السوداء وتغذيها.

وفقًا لعمليات المحاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، تؤدي الثقوب السوداء الدوارة إلى تحريف الزمكان المحيط، مما يتسبب في تمزق القرص التراكمي إلى أقراص فرعية داخلية وخارجية. تستهلك الثقوب السوداء أولاً الحلقة الداخلية للقرص، قبل أن ينسكب الحطام من القرص الفرعي الخارجي إلى الداخل لملء الفجوة المتبقية. تستغرق دورة تناول الطعام وإعادة التعبئة هذه أشهرًا فقط، وهي أسرع بكثير من الجدول الزمني المقترح سابقًا وهو مئات السنين.

يمكن أن تساعد هذه النتائج في تفسير السلوك غير المعتاد للأجسام، مثل النجوم الزائفة، التي تضيء فجأة ثم تختفي دون تفسير واضح. تتوافق التغيرات السريعة في السطوع التي لوحظت في هذه الكائنات مع تدمير وتجديد المناطق الداخلية لقرص التراكم.

تعتبر أقراص التراكم هياكل معقدة، مما يجعل من الصعب تصميمها. لقد تم الآن فضح الافتراضات السابقة بأن هذه الأقراص تتوافق مع دوران الثقب الأسود. أظهرت محاكاة الباحثين، والتي استخدمت أحد أكبر أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم، أن المناطق المحيطة بالثقوب السوداء أكثر اضطرابًا وفوضى مما كان يعتقد سابقًا.

وتظهر المحاكاة أن ظاهرة سحب الإطار، الناجمة عن دوران الثقب الأسود، تجعل القرص بأكمله يتمايل مثل الجيروسكوب. يتذبذب القرص الداخلي بسرعة أكبر من الأجزاء الخارجية، مما يتسبب في اعوجاج القرص وإنشاء صدمات ساطعة تدفع المواد نحو الثقب الأسود. وفي نهاية المطاف، يتفكك القرص الداخلي ويتطور بشكل مستقل عن بقية القرص، ويتذبذب بسرعات وزوايا مختلفة.

منطقة التمزق، حيث تنفصل الأقراص الفرعية الداخلية والخارجية، هي المكان الذي يبدأ فيه جنون التغذية. يحاول الاحتكاك تثبيت القرص معًا، لكن التواء الزمكان بواسطة الثقب الأسود الدوار يريد تمزيقه. يؤدي التنافس بين دوران الثقب الأسود والاحتكاك إلى قيام القرص الخارجي بحلق طبقات القرص الداخلي ودفعها إلى الداخل. ثم تقوم جاذبية الثقب الأسود بسحب الغاز من المنطقة الخارجية لإعادة ملء المنطقة الداخلية الفارغة الآن.

يساهم هذا الفهم الجديد لعادات تغذية الثقب الأسود الهائل في كشف ألغاز هذه العمالقة الكونية وتأثيرها على الفضاء المحيط. وهو يسلط الضوء على أهمية دمج ديناميكيات الغاز والمجالات المغناطيسية والنسبية العامة في عمليات المحاكاة لإنشاء صورة أكثر اكتمالاً.