حدود جديدة للعلوم: رؤى حول أصل الحياة، ورسم خرائط للدماغ البشري، وإمكانية أشكال الحياة الاصطناعية

بينما تهيمن جوائز نوبل ودرجات الحرارة القياسية على العناوين الرئيسية، فإن عالم العلوم يعج بالاكتشافات والتطورات المثيرة التي تعمل على توسيع فهمنا للكون. فيما يلي ثلاثة تطورات حديثة استحوذت على اهتمام العلماء وقد تعيد تشكيل فهمنا للحياة والدماغ البشري ومستقبل الطب.

عينة من الكويكب تلقي الضوء على أصول الحياة على الأرض

نجحت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في إعادة أكبر عينة كويكب على الإطلاق إلى الأرض، والتي تم جمعها من الكويكب الذي يبلغ طوله 510 أمتار والمعروف باسم بينو. يفتح هذا الإنجاز الضخم الأبواب أمام كشف أسرار أصل الحياة على كوكبنا. وكشفت تحليلات العينة عن وجود مواد عضوية معقدة وجزيئات ماء محبوسة داخل المعادن الطينية للكويكب. تدعم هذه النتائج المثيرة الفرضية القائلة بأن الكويكبات مثل بينو ربما تكون قد أوصلت مواد كيميائية حيوية، بما في ذلك الماء، إلى الأرض، مما أدى إلى ظهور الحياة كما نعرفها.

أكبر خريطة دماغية حتى الآن تكشف عن التعقيد الخلوي

أنشأ علماء من مبادرة أبحاث الدماغ التابعة للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة خريطة غير مسبوقة للدماغ البشري على مستوى الخلايا الفردية. وقد كشف هذا المسعى الرائد عن أكثر من 3,000 نوع مختلف من الخلايا، مما سلط الضوء على الآليات المعقدة الكامنة وراء الأمراض والإدراك وخصائص الدماغ البشري. من خلال دمج المعلومات الوراثية من أكثر من ثلاثة ملايين خلية دماغية، حدد الباحثون الارتباطات بين أنواع معينة من الخلايا، مثل الخلايا الدبقية الصغيرة، والاضطرابات العصبية والنفسية مثل مرض الزهايمر. مثل هذه الأفكار لديها القدرة على إحداث ثورة في مجال علم الأعصاب وتسريع تطوير علاجات فعالة للحالات العصبية مثل الاضطراب الثنائي القطب، والاكتئاب، والفصام.

أشكال الحياة الاصطناعية في الأفق

وما كان في السابق مقتصراً على عالم الخيال العلمي قد يصبح حقيقة قريباً. كان أستاذ الفيزياء المشارك تشينغوانغ لو من جامعة جنوب الدنمارك والبروفيسور هانبين ماو من جامعة ولاية كينت رائدين في تطوير جزيئات هجينة اصطناعية باستخدام الهياكل النانوية الببتيدية. ومن خلال الجمع بين قوة الحمض النووي والببتيدات، نجحوا في إنشاء جزيئات هجينة صناعية ذات تطبيقات مختلفة. ومن الممكن استخدام هذه الهياكل النانوية لإنشاء أشكال حياة صناعية أو آلات نانوية قادرة على تقديم الأدوية، وتشخيص الأمراض، وحتى إحداث ثورة في مجال التطعيم ضد الأمراض. يفتح هذا الإنجاز إمكانيات جديدة لمستقبل الطب ويحمل إمكانات هائلة لتحويل الرعاية الصحية كما نعرفها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي أهمية جمع عينات الكويكب؟

ج: إن جمع أكبر عينة من الكويكب على الإطلاق من بينو لديه القدرة على تعزيز فهمنا لأصول الحياة على الأرض.

س: ماذا تكشف خريطة الدماغ؟

ج: كشفت خريطة الدماغ التي أنشأتها مبادرة أبحاث الدماغ التابعة للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن أكثر من 3,000 نوع مختلف من الخلايا في الدماغ البشري، مما يوفر معلومات قيمة عن الأمراض والإدراك وخصائص الدماغ البشري.

س: كيف يمكن لأشكال الحياة الاصطناعية أن تؤثر على الطب؟

ج: يمكن استخدام أشكال الحياة الاصطناعية التي تم إنشاؤها باستخدام الهياكل النانوية الهجينة من الببتيد والحمض النووي في توصيل الأدوية، وتشخيص الأمراض، وإحداث ثورة في التطعيم ضد الأمراض، وتحويل مستقبل الطب.