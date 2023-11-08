اكتشاف كوكب جديد فائق النفخة: TOI-1420b

حقق العلماء اكتشافًا مثيرًا في عالم الكواكب الخارجية من خلال تحديد الكوكب TOI-1420b، وهو كوكب "فائق النفخ" تم اكتشافه حديثًا. تم نشر هذا البحث الرائد مؤخرًا في المجلة العلمية الشهيرة Nature. استخدمت ستيفاني يوشيدا وفريقها البحثي في ​​مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية في كامبريدج، ماساتشوستس، بيانات من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لناسا للكشف عن هذا الجسم السماوي المثير للاهتمام.

العلامة الأولية على وجود شيء غير عادي جاءت من انخفاض انبعاثات الضوء الشمسي من النجم TOI-1420، كما التقطتها بيانات وكالة ناسا. وكشف المزيد من التحليل أن هذا الحدث المثير للاهتمام كان حدثًا متكررًا، مما يشير إلى وجود جسم كوكبي يدور حول النجم.

يتميز TOI-1420b بخصائصه الفيزيائية الفريدة. ومن خلال الملاحظات التلسكوبية الدقيقة، توصل العلماء في ماساتشوستس إلى أن حجم الكوكب أكبر من الأرض بنحو 1700 مرة، بينما يمتلك كتلة أكبر بـ 25 مرة فقط. يؤدي هذا إلى كثافة منخفضة بشكل لا يصدق، مما يجعل TOI-1420b مثالًا رائعًا في الكون. وعلى سبيل المقارنة، فإن حجم عملاق غازي مثل كوكب المشتري، الذي يبلغ حجمه حوالي 300 مرة كتلة الأرض، يبلغ حجمه 11 مرة فقط.

تُعزى الحجم المذهل للكوكب TOI-1420b إلى تركيبته، التي تتكون من 82% من الغلاف الجوي الغازي و18% من الكتلة الكوكبية. يتكون هذا الكوكب في الغالب من الهيدروجين والهيليوم، وهو بعيد عن أن يكون صالحًا للسكن بالنسبة للبشر.

يوسع هذا الاكتشاف المثير فهمنا للتنوع الهائل لأنظمة الكواكب في الكون. من خلال دراسة الكواكب الخارجية مثل TOI-1420b، يواصل العلماء كشف تعقيدات الكون، مما يثير الرهبة والعجب فينا جميعًا.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: كيف اكتشف العلماء TOI-1420b؟

ج: حدد العلماء TOI-1420b من خلال تحليل البيانات الواردة من القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لناسا. ولاحظوا انخفاضًا دوريًا في انبعاثات الضوء الشمسي من النجم TOI-1420، مما يشير إلى وجود كوكب يدور حوله.

س: ما هي الخصائص الفريدة لـ TOI-1420b؟

ج: TOI-1420b هو كوكب منتفخ للغاية، حجمه أكبر بـ 1700 مرة من حجم الأرض، ولكنه أكبر منه بـ 25 مرة فقط. ترجع كثافته المنخفضة إلى غلاف جوي غازي بنسبة 82% وكتلة كوكبية بنسبة 18%، ويتكون بشكل أساسي من الهيدروجين والهيليوم.

س: هل TOI-1420b صالح للسكن بالنسبة للبشر؟

ج: لا، TOI-1420b غير صالح للسكن بالنسبة للبشر. ويتكون معظمه من غلاف جوي غازي، مما يجعله غير مناسب لدعم الحياة كما نعرفها.