مستقبل التكنولوجيا الروبوتية في استكشاف الفضاء

أصبحت الحاجة إلى الاستخدام الفعال لوقت الطاقم في محطة الفضاء الدولية (ISS) ذات أهمية متزايدة مع توسع البعثات الفضائية في المستقبل. لتحسين إنتاجية الطاقم، تستكشف وكالة ناسا استخدام التكنولوجيا الروبوتية لمساعدة رواد الفضاء وأتمتة المهام المختلفة.

أحد هذه التحقيقات الجارية حاليًا على محطة الفضاء الدولية هو كاميرا JEM الداخلية الكروية 2، وهي كاميرا بانورامية يتم التحكم فيها عن بعد طورتها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA). الهدف من هذا التحقيق هو إظهار قدرة الكاميرا على التقاط الفيديو والصور بشكل مستقل، مما يوفر وقتاً ثميناً للطاقم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل كاميرا الكرة الداخلية JEM بمثابة منصة اختبار للمهام الروبوتية الأخرى التي قد تؤديها الروبوتات في المستقبل.

التطور المثير الآخر هو استخدام الروبوتات التي تطير بحرية والتي تسمى Astrobees. تدعم هذه الروبوتات العروض التوضيحية المختلفة للتكنولوجيا للمساعدة الآلية في مهمات استكشاف الفضاء وعلى الأرض. على سبيل المثال، تستخدم مهمة SoundSee جهاز استشعار مثبتًا على Astrobee لمراقبة أصوات المعدات الموجودة على متن مركبة فضائية. ومن خلال الكشف عن الحالات الشاذة في الأصوات، يمكن تحديد الأعطال المحتملة ومعالجتها.

في إطار السعي لتصميم روبوتات لاستكشاف القمر والمريخ، يستكشف تحقيق أستروباتيكس استخدام مناورات القفز أو القذف الذاتي. تسمح هذه التقنية للروبوتات بالتغلب على التضاريس الوعرة وغير المستوية، وكذلك التنقل عبر الثرى الكثيف أو الغبار. ومن خلال توسيع قدرات المركبات الآلية، يمكن إنجاز مهام مثل خدمة المعدات، وإزالة الحطام، والتجميع في المدار بشكل أكثر كفاءة.

مستوحاة من أبو بريص، قام تحقيق الإمساك اللاصق المستوحى من أبو بريص باختبار القابضون اللاصقين للإمساك والتلاعب الآليين. تسمح هذه المقابض للروبوتات بالالتصاق بالأسطح والانفصال عنها بسرعة، حتى على الأشياء التي تتحرك أو تدور. لقد وجد الباحثون أن المقابض اللاصقة تعمل على النحو المنشود وقدمت رؤى قيمة لاستخدامها في المستقبل.

يشكل الحطام الفضائي تحديًا كبيرًا في استكشاف الفضاء، حيث يمثل سقوط الأقمار الصناعية مشكلة بشكل خاص. يستخدم تحقيق ROAM Astrobees لتطوير التكنولوجيا التي يمكنها مراقبة حركة الحطام المتدحرجة والتخطيط لطرق آمنة للالتقاء والإرساء. وقد أظهرت نتائج المحاكاة فعالية هذه الطريقة في تتبع الأهداف والوصول إليها بدقة.

تعتمد هذه التقنيات الروبوتية على التجارب السابقة، مثل بعثات SPHERES وRobonaut، التي مهدت الطريق للتقدم في مناورات الالتقاء والالتحام المستقلة، والتحليق التشكيلي، واستخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر في مهام مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية.

مع استمرار وكالة ناسا في دفع حدود استكشاف الفضاء، ستلعب هذه التطورات الروبوتية دورًا حاسمًا في تحسين الكفاءة والسلامة والإنتاجية أثناء المهام. ومن خلال الاستفادة من قدرات الروبوتات، يمكن لرواد الفضاء التركيز على البحث والاستكشاف العلمي الأكثر أهمية، مما يقربنا في النهاية خطوة واحدة من كشف أسرار الكون.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. كيف يدعم Astrobees العروض التكنولوجية؟

إن Astrobees عبارة عن روبوتات تحلق بحرية على محطة الفضاء الدولية وتساعد في العروض التكنولوجية المختلفة المتعلقة بالمساعدة الآلية في مهام استكشاف الفضاء وعلى الأرض.

2. ما هو الغرض من التحقيق الذي أجرته حركة العدل والمساواة (JEM) بالكاميرا الكروية الداخلية؟

الغرض من تحقيق الكاميرا الكروية الداخلية JEM هو إثبات قدرة الكاميرا على التقاط مقاطع فيديو وصور بشكل مستقل للأنشطة البحثية على محطة الفضاء الدولية، وبالتالي توفير وقت الطاقم الثمين.

3. ما هي أهمية التحقيق في الإمساك بالمواد اللاصقة المستوحاة من أبو بريص؟

يختبر تحقيق الإمساك اللاصق المستوحى من أبو بريص القابضون اللاصقين المستوحى من أبو بريص من أجل الإمساك والتلاعب الآليين. تسمح هذه المقابض للروبوتات بالالتصاق بالأسطح والانفصال عنها بسرعة ويمكن استخدامها على الأشياء التي تتحرك أو تدور.

4. كيف يعالج تحقيق ROAM تحدي الحطام الفضائي؟

يستخدم تحقيق ROAM Astrobees لتطوير تقنية لمراقبة الحركة المتدحرجة للحطام الفضائي والتخطيط لطرق آمنة للالتقاء والالتحام.

5. كيف ساهمت المهمات السابقة، مثل SPHERES وRobonaut، في التقدم في مجال الروبوتات؟

لقد مهدت المهمات السابقة مثل SPHERES وRobonaut الطريق للتقدم في مناورات الالتقاء والالتحام المستقلة، والتحليق التشكيلي، واستخدام الروبوتات الشبيهة بالبشر في مهام مختلفة على متن محطة الفضاء الدولية. وقد قدمت هذه المهام رؤى ودروسًا قيمة تزيد من تعزيز القدرات الروبوتية في استكشاف الفضاء.