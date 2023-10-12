الحدث الفلكي: كسوف جزئي للشمس في نوتردام

قبل مباراة كرة القدم المقبلة بين فريق Fighting Irish وفريق USC Trojans، ستتاح لزوار حرم جامعة نوتردام فرصة مشاهدة كسوف حلقي جزئي للشمس. وسيبدأ الخسوف عند الساعة 11:39 صباحا، حيث يبدأ القمر بتغطية حافة الشمس، ويتوقع أن تكون أقصى تغطية حوالي الساعة 1 بعد الظهر.

سيكون الكسوف مرئيًا في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، مع تغطية تقارب 90% في جنوب غرب الولايات المتحدة وتغطية 40% من حرم جامعة نوتردام كحد أقصى. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر، عند أو بالقرب من أبعد نقطة عن الأرض، بين الأرض والشمس. وبسبب هذه المحاذاة، ستظهر حواف الشمس متوهجة خلف القمر، مما يخلق تأثير "حلقة النار" المذهل.

ولتوفير تجربة مشاهدة آمنة، سيقيم قسم الفيزياء والفلك في كلية العلوم حفل مشاهدة في الجانب الشمالي من قاعة العلوم الأردنية. وستكون التلسكوبات ونظارات الكسوف متاحة للحاضرين. ويؤكد كيث ديفيس، مدير مسرح التصور الرقمي في نوتردام، على أهمية ارتداء نظارات الكسوف المناسبة لمنع تلف العينين.

وفي حالة الطقس العاصف، سيوفر مسرح التصور الرقمي والقبة السماوية عمليات محاكاة وتفسيرات لكيفية حدوث الكسوف. سيتم تقديم العروض وفقًا لجدول زمني متجدد، مما يسمح للزوار باستكشاف النظام الشمسي ومراقبة القمر وهو يحجب الشمس.

ومن غير المتوقع حدوث الكسوف الحلقي التالي للشمس حتى 21 يونيو 2039، وستكون ألاسكا الولاية الوحيدة في مساره. ومع ذلك، في 8 أبريل 2024، سيكون كسوف الشمس الكلي مرئيًا من أجزاء من ولاية إنديانا، بما في ذلك حرم جامعة نوتردام، حيث من المتوقع أن تغطي الشمس 97 بالمائة.

لمزيد من المعلومات حول حفلة مشاهدة الكسوف وسلسلة استكشاف العلوم، يرجى الاتصال بجيسيكا سيف، المدير المساعد للعلاقات الإعلامية، على 574-631-3933 أو [البريد الإلكتروني محمي].

المصادر: ناسا