دراسة جديدة وجدت فوائد مالية لدور الضباع المخططة في التخلص من الجثث

تقدر دراسة جديدة أجريت في محمية ساواي مانسينغ للحياة البرية في راجاستان الفوائد المالية لخدمات الضباع المخططة في جمع جثث الماشية والفرائس البرية. ووجدت الدراسة أنه خلال الفترة 2019-2020، استهلكت الضباع المخططة في المحمية 23 طنا من جثث الماشية و17 طنا من الفرائس البرية، مما وفر آلاف الدولارات من تكاليف إزالة الجثث.

تقدم الضباع المخططة خدمات التخلص من النفايات التي تساهم في إعاقة انتقال الأمراض والحفاظ على نظافة البيئة. لا تقلل هذه الفوائد من خطر الإصابة بالأمراض فحسب، بل توفر أيضًا المال عن طريق تجنب طرق التخلص من الجثث الاصطناعية مثل حرق الجثث بالكهرباء أو حرق المحرقة.

يهدف هذا البحث، وهو أحد التقديرات الأولى للفوائد المالية لجمع القمامة بواسطة الضباع المخططة في المناظر الطبيعية التي يهيمن عليها الإنسان، إلى تسليط الضوء على المساهمات الإيجابية التي قدمها هؤلاء القمامة الذين غالبًا ما يتم تجاهلهم. تشير الدراسة إلى أن تثقيف المجتمعات المحلية حول هذه الفوائد المالية يمكن أن يزيل الصورة السلبية المرتبطة بالضباع المخططة ويساعد في الحفاظ عليها.

الضبع المخطط هو واحد من أربعة أنواع من الضباع في العالم ويوجد في الهند. تتمتع هذه الحيوانات آكلة اللحوم الانفرادية بمظهر يشبه الكلاب وتتغذى بشكل انتهازي على بقايا الحيوانات التي سبقتها حيوانات آكلة اللحوم الأكبر حجمًا وجثث الماشية المحلية المهملة.

يعد توفير خدمات التخلص من الجثث بواسطة الضباع المخططة ذا أهمية خاصة في منطقة الدراسة بسبب العدد الكبير من الماشية وسوء الصرف الصحي. يشكل إلقاء الجثث في المناطق المفتوحة وعلى طول جوانب الطرق مشكلة خطيرة في إدارة النفايات، مما يجعل المنطقة عرضة لانتشار الأمراض الحيوانية المنشأ.

تم قياس المساهمات الاقتصادية لخدمات القمامة التي تقدمها الضباع المخططة من قبل الباحثين. لقد قدروا قيمة التخلص من الجثة بطريقتين: الحرق الكهربائي وحرق المحرقة. وكشفت النتائج أن الضباع المخططة أزالت ما يقرب من 4.4% من مخلفات ذبائح الماشية، بإجمالي 23 طنًا، من النفايات السنوية لمنطقة الدراسة البالغة 525 طنًا. تم حساب تكلفة إزالة هذه النفايات بمبلغ 7095 دولارًا لحرق الجثث بالكهرباء و 49,665 دولارًا لحرق المحرقة.

تقترح الدراسة أن الفوائد المالية التي تم تحديدها يمكن أن يستخدمها مسؤولو الغابات لإدارة الضباع المخططة وموائلها. يمكن أيضًا تطبيق طريقة التقييم المستخدمة في هذه الدراسة في مناطق أخرى تواجه تحديات في التخلص من جثث الماشية، مما يفيد الزبالين مثل ابن آوى والثعالب.

وبشكل عام، فإن فهم القيمة الاقتصادية لخدمات جمع القمامة التي تقدمها الضباع المخططة يؤكد على أهمية هذه الحيوانات في الحفاظ على المناظر الطبيعية الصحية ويشجع على إعادة تقييم التصور السلبي المرتبط بها غالبًا. من خلال استهلاك نفايات الماشية، لا توفر الضباع المخططة أموال المجتمعات فحسب، بل تساهم أيضًا في الوقاية من الأمراض ودورة المغذيات في النظم البيئية.

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- مصدر الصورة: رانديب سينغ