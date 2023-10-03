كيف تؤثر الحرائق على تخزين الكربون في التربة في السافانا والأراضي العشبية

السافانا والأراضي العشبية هي أنظمة بيئية واسعة النطاق تغطي حوالي 40% من مساحة اليابسة على الأرض. فهي توفر خدمات النظام البيئي الهامة، مثل إنتاج الغذاء، وتنظيم المياه، وعزل الكربون. ومع ذلك، فإن هذه النظم البيئية معرضة لتغير المناخ والأنشطة البشرية، وخاصة التغيرات في أنظمة الحرائق.

تلعب النار دورًا حاسمًا في تشكيل بنية وتكوين ووظيفة السافانا والأراضي العشبية. لقد أدت الأنشطة البشرية مثل تغيير استخدام الأراضي، وإخماد الحرائق، واشتعال الحرائق إلى تغيير وتيرة الحرائق وكثافتها. ولهذه التغييرات آثار كبيرة على تخزين الكربون في التربة، وهو أكبر تجمع للكربون الأرضي وعامل رئيسي في تنظيم المناخ العالمي.

يمكن أن تؤثر الحرائق على تخزين الكربون في التربة بطرق مختلفة، اعتمادًا على نظام الحرائق وخصائص النظام البيئي. ويمكن أن يقلل من تخزين الكربون في التربة عن طريق حرق المواد العضوية مباشرة، وزيادة درجة حرارة التربة ومعدلات التحلل، وتغيير المجتمعات الميكروبية في التربة ودورة المغذيات. من ناحية أخرى، يمكن للنار أيضًا أن تزيد من تخزين الكربون في التربة عن طريق تحفيز نمو النباتات، وتعزيز تجميع التربة واستقرارها، والحد من تآكل التربة، وتسهيل تراكم الفحم.

يختلف التأثير الصافي للحرائق على تخزين الكربون في التربة باختلاف أنواع السافانا والأراضي العشبية. في السافانا الرطبة والمراعي، حيث يكون توافر المياه مرتفعًا، يمكن للحرائق أن تحفز نمو النباتات وتزيد مدخلات الكربون في التربة. وعلى النقيض من ذلك، في السافانا والأراضي العشبية القاحلة وشبه القاحلة، يمكن أن تقلل الحرائق من نمو النباتات وتقلل من مدخلات الكربون في التربة بسبب محدودية توافر المياه.

لفهم كيفية تأثير الحرائق على تخزين الكربون في التربة بشكل أفضل في أنواع مختلفة من السافانا والأراضي العشبية، أجرى الباحثون تجميعًا عالميًا للبيانات من 53 تجربة طويلة المدى للتلاعب بالحرائق. ووجدوا أن تقليل تكرار الحرائق أدى إلى زيادة تخزين الكربون في التربة بنسبة 23% في النظم البيئية القاحلة وشبه القاحلة، ولكن لم يكن له تأثير كبير في النظم البيئية الرطبة. وعلى العكس من ذلك، أدت زيادة وتيرة الحرائق إلى انخفاض تخزين الكربون في التربة بنسبة 11% في النظم البيئية القاحلة وشبه القاحلة، ولكن لم يكن لها تأثير كبير في النظم البيئية الرطبة.

وكشفت الدراسة أيضًا أن نماذج النظام البيئي الحالية التي يستخدمها باحثو المناخ تقلل من تأثير الحرائق على تخزين الكربون في التربة في السافانا الأكثر جفافًا والأراضي العشبية. يعد تحسين هذه النماذج أمرًا بالغ الأهمية لتمثيل التفاعلات بين عمليات الحرائق والغطاء النباتي والتربة بدقة في هذه النظم البيئية.

النتائج لها آثار مهمة على استراتيجيات التخفيف من تغير المناخ في السافانا والأراضي العشبية. إن تقليل وتيرة الحرائق في النظم البيئية الأكثر جفافاً يمكن أن يزيد من تخزين الكربون في التربة ويساعد على إبطاء معدل الاحتباس الحراري. ومع ذلك، يجب النظر في المبادلات مع خدمات النظام البيئي الأخرى وأهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء تأثيرات الحرائق على تخزين الكربون في التربة في أنواع مختلفة من السافانا والمراعي. وسيساهم ذلك في تطوير نماذج وإسقاطات أكثر دقة للتغيرات المستقبلية في هذه النظم البيئية في ظل سيناريوهات تغير المناخ والنشاط البشري المختلفة.

مصادر:

- المقال الأصلي: NatureWorldNews.com

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