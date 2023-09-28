حلقات زحل: خلق شاب وديناميكي

أكمل الباحثون محاكاة تدعم النظرية القائلة بأن حلقات زحل المميزة ظهرت إلى الوجود منذ مئات الملايين من السنين، وليس مليارات السنين. وتقدم الدراسة، التي نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية، فكرة أن الحلقات تشكلت في الماضي القريب من خلال اصطدام قمرين جليديين. تقدم هذه المحاكاة لمحة عن حدث قد يكون فوضويًا، حيث تتحول الأجسام الصلبة إلى قرص سائل دوار من الحطام المحيط بالعملاق الغازي.

اعتقد العلماء ذات مرة أن عمر حلقات زحل يبلغ مليارات السنين، لكن الأدلة الواردة من المركبة الفضائية كاسيني تناقض هذه الفكرة. بدت الحلقات لامعة ونظيفة جدًا بحيث لا يمكن تحملها لفترة طويلة، مما يشير إلى أنها تشكلت مؤخرًا. ومن خلال فهم أصل حلقات زحل، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب والأقمار الأخرى.

اختبرت المحاكاة التي أجراها الدكتور جاكوب كيجيريس وزملاؤه من مركز أبحاث أميس التابع لناسا الفرضية القائلة بأن الحلقات تم إنشاؤها عن طريق اصطدام قمرين. ووجد الفريق أن الاصطدام بين الأقمار كان سينتج عنه وفرة من الحطام المتجمد الذي عبر الحدود المعروفة باسم حد روش. ومن الممكن أن يتراكم هذا الحطام ويشكل الحلقات كما نراها اليوم. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تكون الشظايا المتبقية قد اصطدمت بأقمار صناعية أخرى، مما ساهم في تكوين أقمار جديدة.

ولهذا البحث آثار على دراسة أقمار زحل أيضًا. إذا كانت الحلقات أصغر سنًا مما كان يُعتقد سابقًا، فقد يؤثر ذلك على قابلية السكن المحتملة لبعض الأقمار. تكهن العلماء بأن بعض أقمار زحل قد تحتوي على محيطات تحت السطح يمكن أن تدعم الحياة. ومع ذلك، إذا كانت هذه الأقمار أصغر سنًا بالفعل، فقد تقل فرص الحياة الموجودة هناك.

في حين أن هذه الدراسة لا تقدم إجابة محددة لأصول حلقات زحل، إلا أنها تسلط الضوء على طبيعتها الديناميكية والمتغيرة باستمرار. وبدلاً من أن تكون الحلقات زخارف ثابتة، فهي عبارة عن هياكل سريعة الزوال تتطور باستمرار. إن فهم تكوين حلقات زحل يسمح للعلماء بتقدير العمليات الدرامية التي تشكل نظامنا الشمسي.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

- مركز أبحاث أميس التابع لناسا