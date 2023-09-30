حلقات زحل قد تكون أصغر سنا مما كنا نظن، تشير الدراسة

اقترحت دراسة حديثة نشرت في مجلة الفيزياء الفلكية نظرية جديدة حول أصل حلقات زحل. وخلافا للاعتقاد السابق بأن عمر الحلقات مليارات السنين، تشير الدراسة إلى أنها ربما تكونت في الماضي القريب نسبيا، ربما بسبب اصطدام قمرين جليديين صغيرين قبل بضع مئات الملايين من السنين.

أجرى فريق البحث، بقيادة جاكوب كيجيريس من مركز أبحاث أميس التابع لناسا، عمليات محاكاة باستخدام نظام الحوسبة الفائقة لإعادة إنشاء الاصطدام الافتراضي وعواقبه. وقد دعمت نتائج عمليات المحاكاة الفرضية القائلة بأنه من الممكن أن تكون الحلقات قد تم إنشاؤها بهذه الطريقة.

يعمل زحل، بأقماره الصناعية العديدة، بمثابة نظام شمسي صغير ويقدم نظرة ثاقبة حول تكوين الكواكب والأقمار. ويوضح سكوت شيبارد، عالم الفلك في معهد كارنيجي للعلوم، أن حلقات زحل ليست مهمة لفهم تاريخ الكوكب فحسب، بل لها أيضًا آثار أوسع لدراسة تكوين الأجرام السماوية بشكل عام.

كشفت الملاحظات السابقة لحلقات زحل التي أجرتها المركبة الفضائية كاسيني أنها تبدو نظيفة ولامعة للغاية بحيث لا يمكن أن يصل عمرها إلى مليارات السنين. دفع هذا العلماء إلى التشكيك في أعمارهم والنظر في تفسيرات بديلة. إذا لم تتشكل الحلقات خلال الأيام الأولى الفوضوية للنظام الشمسي، فلا بد أنها نشأت في وقت أقرب.

ووفقا للدراسة الجديدة، من الممكن أن يؤدي الاصطدام بين قمرين جليديين إلى إنتاج موجة من الحطام المتجمد الذي شكل الحلقات في النهاية. وربما اصطدمت بعض هذه المواد بأقمار صناعية أخرى، لتشكل أقمارًا جديدة. ويشير الباحثون إلى أن أقمار مثل ريا، ثاني أكبر أقمار زحل، يمكن أن تكون أمثلة على هذه الأقمار "التي تم إطلاقها حديثًا".

وفي حين تلقي هذه الدراسة بعض الضوء على تكوين حلقات زحل، إلا أنها لا تجيب بشكل قاطع على سؤال أصلها. ومع ذلك، فهو يسلط الضوء على الطبيعة الديناميكية للخواتم ويتحدى فكرة كونها زخارف ثابتة. كما أن لهذه النتائج آثار على إمكانية وجود محيطات تحت سطح الأرض صالحة للسكن على بعض أقمار زحل، إذ قد يؤثر عمرها على ظروف نشوء الحياة.

ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث والملاحظات لفهم لغز حلقات زحل بشكل كامل ومكانها في الديناميكيات المعقدة للنظام الشمسي.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية

- اوقات نيويورك