أبحاث ناسا تكشف أصول حلقات زحل

سلط بحث جديد أجرته وكالة ناسا وشركاؤها الضوء على أصل حلقات زحل المميزة. وتشير الدراسة إلى أن الحلقات يمكن أن تكون قد تشكلت من بقايا قمرين جليديين اصطدما وتحطما منذ مئات الملايين من السنين.

استخدم الباحثون عمليات محاكاة متقدمة لإعادة إنشاء سيناريوهات تصادم مختلفة بين الأقمار السابقة. تم إجراء عمليات المحاكاة هذه بدقة أعلى بأكثر من 100 مرة من الدراسات السابقة، باستخدام كود المحاكاة مفتوح المصدر، SWIFT.

تقع حلقات زحل ضمن حدود روش، وهي أبعد مسافة من الكوكب حيث تكون قوة جاذبيته قوية بما يكفي لتفكيك أجسام أكبر من الصخور أو الجليد. ومن خلال ما يقرب من 200 عملية محاكاة لحدث الاصطدام، اكتشف الباحثون أن سيناريوهات الاصطدام المختلفة يمكن أن تبعثر الكمية المناسبة من الجليد إلى حد روش الخاص بكوكب زحل، وتشكل حلقاته في النهاية.

من النتائج المثيرة للاهتمام من البحث غياب الصخور في حلقات زحل. وبحسب فنسنت إيكي، الأستاذ المشارك في جامعة دورهام والمؤلف المشارك في الدراسة، فإن الاصطدام بين الأقمار الجليدية السلفية أدى إلى تشتت الصخور بطريقة أكثر تركيزا، بينما انتشرت جزيئات الجليد على نطاق أوسع.

ويفترض الباحثون أن الاصطدام بين القمرين تأثر بتأثيرات الجاذبية الدقيقة للشمس. وبمرور الوقت، أدت هذه التأثيرات إلى زعزعة استقرار مدارات الأقمار حول زحل، مما تسبب في تقاطع مساراتها مما أدى إلى اصطدام عالي السرعة.

نُشرت النتائج التي توصل إليها الفريق في مجلة الفيزياء الفلكية، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين وتطور حلقات زحل الرائعة.

مصادر:

– حساب ناسا مارشال على تويتر

– مجلة الفيزياء الفلكية