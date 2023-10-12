كسوف حلقي نادر للشمس سيشق طريقه عبر الولايات المتحدة

سيحدث كسوف حلقي للشمس نادر، يوم السبت 14 أكتوبر، في طريقه عبر الولايات المتحدة. وسيكون الخسوف مرئيا في جميع الولايات القارية، بما في ذلك ألاسكا. ومع ذلك، في جنوب غرب فيرجينيا، من المتوقع أن تتداخل الأمطار المتفرقة مع رؤية الكسوف الجزئي.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يمر القمر أمام الشمس، مما يتسبب في تعتيم مؤقت لضوء النهار. خلال هذا الخسوف بالذات، سيكون القمر بعيدًا عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر من الشمس. وهذا ما يطلق عليه اسم "حلقي" ويخلق تأثير "حلقة النار" عندما تضيء الشمس خلف القمر.

وسيتحرك مسار الكسوف عبر غرب الولايات المتحدة، بدءًا من جنوب ولاية أوريغون ويستمر عبر تكساس. في رونوك، ستكسوف الشمس بنسبة 40٪ تقريبًا كحد أقصى. سيستغرق الحدث بأكمله ساعتين و2 دقيقة من البداية إلى النهاية. سيبدأ القمر في التحرك أمام الشمس قبل الظهر مباشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وسيحدث الخسوف الأقصى في حوالي الساعة 48:1 مساءً. وسيحدث الاتصال الثالث والأخير بين القمر والشمس قبل الساعة 15:3 مساءً مباشرةً.

وسيتأثر الكسوف بالطقس، حيث من المتوقع أن تؤدي جبهة باردة إلى هطول أمطار متفرقة على المنطقة. ومن المرجح أن تمنع السماء الملبدة بالغيوم رؤية الكسوف خلال معظم عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، حتى مع وجود الغطاء السحابي، قد يظل الظلام الطفيف أثناء النهار المرتبط بالكسوف ملحوظًا.

بالنسبة لأولئك القادرين على مشاهدة الكسوف الحلقي، من المهم ارتداء حماية متخصصة للعين مصممة لمشاهدة الشمس عند النظر مباشرة إلى الشمس. يجب استخدام نظارات كسوف الشمس وهي ليست مكافئة للنظارات الشمسية. لا يُنصح أيضًا بالنظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار، لأن الأشعة الشمسية المركزة يمكن أن تسبب إصابة خطيرة للعين.

إذا لم تتمكن من العثور على نظارات الكسوف الخاصة بك من كسوف عام 2017، فقد قام معهد علوم الفضاء بتوزيع 5 ملايين نظارة لمشاهدة الطاقة الشمسية عبر 10,000 مكتبة في الولايات المتحدة، وستقوم بعض المكتبات المحلية بتوزيع النظارات حتى نفاد الإمدادات.

إذا لم يكن الكسوف الحلقي في نهاية هذا الأسبوع مرئيًا في منطقتك، فلا داعي للقلق. ومن المتوقع أن يحدث كسوف كلي آخر للشمس في شهر أبريل من العام المقبل، في طريقه من ولاية تكساس إلى ولاية ماين. وفي رونوك، سيغطي القمر حوالي 88% من الشمس خلال هذا الحدث في 8 أبريل 2024.

المصدر: WDBJ

التعاريف:

ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يمر القمر أمام الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار" حيث تضيء الشمس خلف القمر.

نظارات كسوف الشمس هي حماية متخصصة للعين مصممة لمشاهدة أشعة الشمس، وهي ضرورية لحماية العين عند النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف.