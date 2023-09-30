أجهزة الكمبيوتر تحدد سبب انقراض الديناصورات

استخدمت مجموعة من الباحثين من كلية دارتموث طريقة النمذجة العكسية البايزية لتحديد السبب الأكثر ترجيحًا لحدث انقراض العصر الطباشيري-الباليوجيني، الذي قضى على الديناصورات. ومن خلال تحليل البيانات الجيولوجية والمناخية، طور الباحثون سيناريو يطابق السجل الأحفوري. حدد نموذجهم الحاسوبي غير المتحيز أن الغازات الصادرة عن بركان ديكان ترابس الدرعي على مدى فترة 300,000 ألف عام كانت كافية لإثارة حدث الانقراض. يوفر هذا النهج غير المتحيز رؤى جديدة حول سبب زوال الديناصورات.

الأطفال المصابون بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يواجهون صعوبة في التخلص من مادة BPA

تبين أن البيسفينول أ (BPA)، وهو مركب كيميائي يستخدم في صناعة البلاستيك، له تأثيرات اختلال الغدد الصماء. أظهرت دراسة حديثة أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD) لديهم قدرة منخفضة على إزالة مادة BPA من أنظمتهم. تعتبر هذه النتيجة مهمة بالنظر إلى ارتفاع التشخيص لكلتا الحالتين على مر السنين. في حين أنه من غير المرجح أن يكون التعرض لـ BPA هو السبب الوحيد لهذه الاضطرابات، إلا أنه قد يساهم في تطورها.

تقنية جديدة تظهر نتائج واعدة في معالجة سموم PFAS في المياه الجوفية

طورت مجموعة من الباحثين في جامعة ولاية أوهايو تقنية جديدة لمعالجة المواد البيرفلوروالكيل (PFAS) في المياه الجوفية الملوثة. تم ربط مركبات PFAS، المعروفة باسم "المواد الكيميائية إلى الأبد" بسبب ثباتها في البيئة، بالعديد من المشكلات الصحية. استخدم الباحثون التحلل بالموجات فوق الصوتية لإضعاف الروابط الكيميائية في سلفونات الفلورتيلومير، وهو نوع من PFAS يوجد عادة في رغاوي مكافحة الحرائق. تُظهر هذه التقنية إمكانية معالجة سموم PFAS والمستحضرات الصيدلانية في الصنبور البلدي ومياه الصرف الصحي.

يُظهر مقطع فيديو Time Lapse التابع لناسا بقايا نجمية

أصدرت وكالة ناسا مقطع فيديو بفاصل زمني يعرض بقايا نجم انفجر قبل 20,000 ألف عام. باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، لاحظ علماء الفلك جزءًا من فقاعة المستعر الأعظم المتوسعة في سديم حلقة الدجاجة. وتكشف اللقطات المتتابعة أن شظايا النجم تندفع نحو الفضاء بسرعة نصف مليون ميل في الساعة. يقدم هذا الفيديو الجذاب لمحة عن الانفجار المستمر ويوفر معلومات قيمة حول بقايا النجوم.

عواقب عدم الأمانة

اكتشف باحثون في العلوم الاجتماعية ظاهرة جديدة تسمى "هجرة الصدق". يشير هذا المصطلح إلى ميل الأفراد الشرفاء إلى الهجرة بعيدًا عن المناطق التي ينتشر فيها الغش. وتخلق هذه الهجرة حلقة من الازدواجية، مما يؤدي إلى تدني جودة القيادة السياسية، وانخفاض نمو الدخول، وانخفاض إنتاجية العمل. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، تُستخدم تسجيلات المواليد الزائفة كمقياس للأمانة الإقليمية. أولئك الذين يهاجرون من المناطق التي ترتفع فيها نسبة الغش إلى مناطق منخفضة الغش هم أقل عرضة للحصول على شهادات ميلاد مزورة. إن فهم عواقب عدم الأمانة يمكن أن يرشد الاستراتيجيات لإنشاء مجتمعات أكثر صدقًا.

مصادر:

- "الباحثون في دارتموث يطورون نموذجًا حاسوبيًا لتحديد سبب انقراض الديناصورات"

- "الأطفال المصابون بالتوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يظهرون انخفاضًا في القدرة على التخلص من مادة BPA، حسب ما توصلت إليه الدراسة"

– "تقنية جديدة تظهر نتائج واعدة في معالجة سموم PFAS في المياه الجوفية"

- "فيديو ناسا بفاصل زمني يلتقط بقايا النجوم المندفعة إلى الفضاء"

– “الباحثون يكتشفون عواقب عدم الأمانة في المجتمعات”