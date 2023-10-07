توصلت الدراسة إلى أن المجرات تشكلت في انفجارات بعد الانفجار الكبير

توصل علماء الفلك هذا الأسبوع، باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي، إلى اكتشاف مثير للاهتمام حول تكوين المجرات. بدت المجرات الأولى في الكون مشرقة وضخمة وقديمة للغاية بحيث لم تتشكل بعد وقت قصير من الانفجار الكبير، مما شكل مشكلة للنموذج القياسي لعلم الكونيات. ومع ذلك، استخدم فريق من الفيزيائيين في جامعة نورث وسترن عمليات المحاكاة الحاسوبية لنمذجة تكوين المجرات، ووجدوا أنه في نموذج الكون، تتشكل النجوم على شكل انفجارات. أدى هذا التكوين النجمي المتفجر إلى ظهور ضوء ذو كثافة أكبر بكثير من المجرات الحديثة مثل مجرة ​​المرأة المسلسلة. يتبع انفجار تشكل النجوم ظهور المستعرات الأعظم، التي تطلق الغاز الذي يعود إلى المجرة ويؤدي إلى دورة جديدة من تكوين النجوم. قد يكون لهذا الفهم الجديد لتكوين المجرات آثار على فهمنا للكون المبكر.

يتعلم الذكاء الاصطناعي إتقان لعبة Arcade Street Fighter

قام الباحثون في جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم بتدريب نظام الذكاء الاصطناعي للعب لعبة الآركيد الكلاسيكية Street Fighter باستخدام التعلم المعزز. أظهرت الأبحاث السابقة أنه يمكن استخدام التعلم المعزز لتعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التغلب على اللاعبين البشريين المهرة في ألعاب مثل الشطرنج و Go. في لعبة Street Fighter، تم تزويد نظام الذكاء الاصطناعي بملايين الحركات الأولية ومع مرور الوقت، قام بتعديل استراتيجيته وحركة الشخصية لهزيمة الخصوم المبرمجين مسبقًا. ويعتقد الباحثون أن نتائج هذه الدراسة يمكن أن يكون لها تطبيقات في مجال الروبوتات، وتصميم ألعاب الفيديو، والقيادة الذاتية.

التحيز بين الجنسين في تصنيفات الشطرنج

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة نيويورك أدلة على التحيز الجنسي في تصنيف لاعبي الشطرنج الشباب. كان الآباء والمدربون أكثر ميلاً إلى تصنيف أعلى إمكانات اللاعبات الإناث أقل من تلك التي يتمتع بها اللاعبون الصبيان. بالإضافة إلى ذلك، كان المدربون أكثر ميلًا إلى الاعتقاد بأن اللاعبات أكثر عرضة لترك اللعبة بسبب نقص القدرة. قد تساهم هذه التحيزات في نقص تمثيل المرأة في لعبة الشطرنج؛ حاليًا، 13% فقط من لاعبي اتحاد الشطرنج الأمريكي هم من النساء. ومع ذلك، لم تجد الدراسة أي تحيزات في الموارد التي يرغب المدربون وأولياء الأمور في الاستثمار فيها في اللاعبين الإناث مقابل اللاعبين الذكور.

تحديات فرس النهر النباتية

اكتشف الباحثون في جامعة زيوريخ أن أفراس النهر تواجه تحديات في كونها نباتية فعالة بسبب حجم وترتيب أسنانها. يمتلك أفراس النهر فكين كبيرين ويمكنهما فتحهما بزاوية 180 درجة تقريبًا باستخدام أسنانهما كأسلحة. ومع ذلك، فإن حجم وترتيب أسنانهم يمنعهم من طحن الفكين من جانب إلى آخر، مما يجعل مضغ النباتات أمرًا صعبًا. ربما يكون عدم الكفاءة في المضغ قد ساهم في نمط حياتهم الحديث شبه المائي.