حرير العنكبوت المُصنَّع بواسطة ديدان القز المعدلة وراثيًا، متجاوزًا العناكب

نجح العلماء في تجاوز العناكب في إنتاج حرير العنكبوت عن طريق التعديل الوراثي لدودة القز باستخدام تقنية كريسبر-كاس9. يُعرف حرير العنكبوت بخصائصه الميكانيكية الرائعة، مثل قوة الشد العالية، والليونة، والمتانة، والالتصاق. يفتح هذا التقدم في علم المواد إمكانيات مختلفة، بما في ذلك تطوير ملابس أكثر متانة وراحة، وأنواع جديدة من الدروع المضادة للرصاص، والتطبيقات الطبية الحيوية.

يقتصر إنتاج العناكب لحرير العنكبوت على أغراض محددة. ولذلك، سعى الباحثون إلى إيجاد مصدر أكثر توافقاً لحرير العنكبوت. قد يتبادر إلى الأذهان احتمال وجود كلاب جولدن ريتريفر، لكن الباحثين في الصين اختاروا دودة القز لعدة أسباب أساسية. تنتج ديدان القز المعدلة وراثيا حرير العنكبوت، مما يجعلها منتجة مثالية للحرير.

المركبة الفضائية أوزوريس ريكس ستقوم بتسليم عينة من الكويكب إلى الأرض

من المقرر أن تقوم المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس بتسليم عينة من كويكب بينو 101955 إلى الأرض. نجحت المركبة الفضائية، بعد أن قطعت مسافة 4 مليارات ميل، في جمع نصف رطل من الركام الفضائي من بينو من خلال كبسولة عينة أسقطتها المظلة. تهدف هذه المهمة إلى تقديم رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي.

يعتبر بينو جسمًا يحتمل أن يكون خطيرًا وجزءًا من مجموعة أبولو للكويكبات الكربونية التي تعبر الأرض. هناك فرصة ضئيلة لتأثيره على الأرض بين عامي 2178 و2290. ومن خلال دراسة العينة، يأمل الباحثون في الحصول على فهم أفضل لتاريخ النظام الشمسي.

التلوين الساطع في الرئيسيات يخدم أغراض التواصل الاجتماعي

في حين أن الثدييات تظهر عادةً ألوانًا أكثر هدوءًا، إلا أن هناك استثناءات بين الرئيسيات. تشير دراسة أجراها باحثون في جامعة بريستول إلى أن الألوان الزاهية لدى بعض الرئيسيات بمثابة شكل من أشكال التواصل الاجتماعي داخل الأنواع التي لا تتمتع برؤية جيدة للألوان. ينقل هذا اللون المشرق المعلومات المتعلقة بالخصوبة والتسلسل الهرمي الاجتماعي.

في السابق، كان يُعتقد أن الألوان الزاهية في الثدييات تتوافق مع رؤية الألوان المحسنة. ومع ذلك، تتحدى هذه الدراسة هذا الافتراض وتقدم رؤى جديدة فيما يتعلق باستخدام اللون في التواصل الاجتماعي للرئيسيات.

إعادة النظر في النمو الاقتصادي: تراجع النمو والنمو

وبما أن تغير المناخ يفرض تحديات على الاقتصاد العالمي وبقاء الإنسان، فقد دعا صناع السياسات إلى "النمو الأخضر" كحل. يشير هذا المفهوم إلى أنه من الممكن تحقيق النمو الاقتصادي مع تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز الاستدامة. ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من الأكاديميين يعبرون عن شكوكهم تجاه هذا النهج.

وبدلا من ذلك، يقترح بعض الأكاديميين نماذج بديلة. أحد هذه النماذج هو "تراجع النمو"، الذي يدعو إلى التخفيض المخطط لاستهلاك المواد. وهناك منظور آخر يتمثل في "النمو"، الذي يؤكد على الاستدامة دون التركيز فقط على نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتهدف هذه الأساليب البديلة إلى معالجة العواقب البيئية والاجتماعية لنماذج النمو الاقتصادي التقليدية.

الثقوب السوداء الهائلة الأكثر جوعًا: استهلاك أسرع للمادة

تشير الأبحاث الحديثة التي أجرتها جامعة نورث وسترن إلى أن الثقوب السوداء الهائلة قد تستهلك المادة المحيطة بسرعة أكبر مما كان يعتقد سابقًا. تقوم هذه الثقوب السوداء بتحريف الزمكان المحيط بها، مما يتسبب في تمزيق القرص التراكمي إلى حلقات داخلية وخارجية. عندما يتم التهام الحلقة الداخلية، يقوم القرص الخارجي بتغذية المادة المستهلكة، مما يؤدي إلى عملية مستمرة.

تتحدى هذه النتيجة النماذج الحالية التي تقترح عملية استهلاك أطول بكثير. إذا كانت النظرية صحيحة، فإن الدورة الكاملة لاستهلاك المادة تستغرق أشهرًا، بدلاً من مئات السنين المقدرة سابقًا.

مصادر:

– تصنيع حرير العنكبوت: تعديل كريسبر-كاس9 لديدان القز

- المركبة الفضائية أوزوريس ريكس تسلم عينة من كويكب بينو

- تلوين مشرق في الرئيسيات للتواصل الاجتماعي

– إعادة النظر في النمو الاقتصادي: نماذج تراجع النمو والنمو

- استهلاك أسرع للمادة عن طريق الثقوب السوداء الهائلة