الكسوف الحلقي تم مشاهدته من الفضاء بواسطة أقمار مراقبة الأرض

قدم الكسوف الحلقي الذي حدث في 14 أكتوبر، ظاهرة سماوية مذهلة حيث حجب القمر مركز الشمس، مما أدى إلى ظهور حلقة نارية من الضوء حول حوافها. تمت ملاحظة الكسوف بواسطة أقمار مراقبة الأرض التي تديرها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بما في ذلك GOES-East وGOES-West.

وعلى الرغم من أن الكسوف الحلقي ظهر كحلقة ذهبية من الأرض، إلا أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) كشفت عن ظل أكثر قتامة وأكثر شؤما يجتاح سطح الأرض. وينشأ هذا الظل نتيجة مرور القمر أمام الشمس على طول مسار الكسوف.

بدأ الكسوف الحلقي في ولاية أوريغون قبل أن ينتقل عبر عدة ولايات في الولايات المتحدة، ثم يعبر خليج المكسيك إلى المكسيك وأمريكا الوسطى، وينتهي فوق المحيط الأطلسي. التقطت الأقمار الصناعية لقطات متتابعة تظهر ظل القمر يمر قطريًا عبر الأرض من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين.

ونشر المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) في جامعة ولاية كولورادو أيضًا صورًا من القمر الصناعي GOES-West، والتي كان لها منظور مختلف للكسوف. وأظهرت هذه الصور ظل القمر يتحرك من غرب الولايات المتحدة إلى أمريكا الجنوبية.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدا عن سطح الأرض، مما يؤدي إلى صغر حجمه مقارنة بالشمس. ونتيجة لذلك، فإن القمر لا يحجب الشمس تمامًا، مما يخلق تأثير "حلقة النار" المذهل.

كان هذا الكسوف الحلقي بمثابة إحماء آسر لكسوف الشمس الكلي الذي سيكون مرئيًا في الولايات المتحدة في 8 أبريل 2024. خلال الكسوف الكلي القادم، سيحجب القمر الشمس بالكامل، وسيمتد مسار الكسوف الكلي من المكسيك عبر شمال شرق الولايات المتحدة وإلى كندا.

مصادر:

- الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)

– المعهد التعاوني لأبحاث الغلاف الجوي (CIRA) بجامعة ولاية كولورادو