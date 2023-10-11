مهمة فضائية جديدة لرصد تيارات المحيط

تم إعداد مهمة فضائية جديدة تسمى المياه السطحية وتضاريس المحيط (SWOT) لتزويد العلماء برؤية أفضل لسطح المحيط والكشف عن معلومات مهمة حول تيارات المحيط. مع ارتفاع درجة حرارة العالم، سيكون فهم ما يحدث في المحيط أمرًا حيويًا، وتهدف مهمة SWOT إلى دراسة المحيط من الفضاء لرصد هذه التغييرات. وسيقوم القمر الصناعي، الذي أطلقته وكالة ناسا ووكالة الفضاء الفرنسية CNES، بقياس الاختلافات الصغيرة في ارتفاع سطح البحر لتقدير التيارات المحيطية المتدفقة تحته.

ستعتمد مهمة SWOT أيضًا على قياسات على مستوى السطح لتفسير البيانات بدقة. ولجمع هذه البيانات الأساسية للمحيطات، سيكون فريق يضم أكثر من 60 عالمًا وموظف دعم وطاقم على متن سفينة الأبحاث الحديثة RV Investigator. ستستخدم هذه الرحلة التي تستغرق 24 يومًا قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا معدات علمية ذات مستوى عالمي، بما في ذلك العوامات العائمة والمنجرفات التي يتم تتبعها عبر الأقمار الصناعية، لقياس حركة التيارات في الوقت الفعلي على سطح المحيط.

يتسبب تغير المناخ في حدوث اضطرابات في الشبكة العالمية للتيارات التي تربط المحيطات. إن "الدوران الانقلابي" العميق الذي ينقل الكربون والحرارة والأكسجين والمواد المغذية حول العالم يتباطأ. وعلى السطح، أصبحت تيارات المحيط أكثر نشاطًا. شهدت تيارات الحدود الغربية، مثل تيار الخليج وتيار شرق أستراليا، تغيرات جذرية وأصبحت نقاطًا ساخنة لارتفاع درجة حرارة المحيطات. يمكن أن يكون لهذه التغيرات في التيارات تأثيرات كبيرة على أنماط الطقس المحلية والنظم البيئية البحرية.

ومن خلال الجمع بين عمليات رصد الأقمار الصناعية وقياسات مستوى السطح، يأمل العلماء في فهم ومراقبة هذه التغييرات في تيارات المحيطات بشكل أفضل. ستوفر مهمة SWOT للباحثين أداة قوية لدراسة تيارات المحيطات بتفاصيل غير مسبوقة، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين التنبؤات الجوية وتقييمات المخاطر المناخية.

مصادر:

- ناسا

- المركز الوطني للدراسات الفضائية