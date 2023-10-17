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الخسارة المقلقة للأرفف الجليدية في القطب الجنوبي التي كشفت عنها ملاحظات الأقمار الصناعية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 17، 2023
الخسارة المقلقة للأرفف الجليدية في القطب الجنوبي التي كشفت عنها ملاحظات الأقمار الصناعية

كشفت عمليات رصد الأقمار الصناعية عن فقدان مثير للقلق لكثافة الجليد في الرفوف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، مما يؤكد التأثير المتسارع لتغير المناخ. وجدت الدراسة، التي قامت بتحليل 25 صورة رادارية للأقمار الصناعية من بعثات كوبرنيكوس سينتينل-100,000 وكرايوسات التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، أن أكثر من 1% من الأرفف الجليدية العائمة في القارة القطبية الجنوبية قد انخفض حجمها بشكل ملحوظ منذ عام 40. ومن بين الأرفف الجليدية البالغ عددها 1997 في القطب الجنوبي، شهد 162 منها انخفاض في الحجم، مما أدى إلى فقدان إجمالي حوالي 71 تريليون طن من الجليد خلال فترة الدراسة.

تسلط النتائج الضوء على الآثار المحتملة لفقدان الجليد هذا. وباعتبارها امتدادات للصفائح الجليدية الأرضية في القارة القطبية الجنوبية، تعمل الأرفف الجليدية كحاجز يبطئ تدفق الجليد إلى المحيط، وبالتالي استقرار الأنهار الجليدية. ومع ذلك، فإن فقدان الجروف الجليدية لا يساهم فقط في ارتفاع منسوب مياه البحر، بل أيضًا في تسارع فقدان الجليد في شكل مياه عذبة جليدية تتدفق إلى المحيط. ويشكل هذا التأثير المزدوج خطرا كبيرا.

وكشفت الدراسة أن ذوبان الجروف الجليدية أدى إلى إطلاق ما يقرب من 74 تريليون طن من المياه العذبة الذائبة في المحيط. ويمكن أن يؤثر تدفق المياه الذائبة على دوران المحيطات، الذي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم درجة الحرارة العالمية ودعم الحياة المائية.

وأظهر البحث أيضًا صورة معقدة لفقدان الجليد في القارة القطبية الجنوبية. شهدت الرفوف الجليدية الموجودة على الجانب الغربي من القارة، والتي تعرضت لمياه أكثر دفئًا بسبب التيارات والرياح المختلفة، فقدانًا أكبر للجليد مقارنةً بتلك الموجودة على الجانب الشرقي. فقد جرف جيتز الجليدي، وهو الأكبر في القارة القطبية الجنوبية، 2 تريليون طن من الجليد منذ عام 1997، ويُعزى حوالي 5% من الخسارة إلى انكسار الجليد وانجرافه إلى المحيط. أما نسبة الـ 95% المتبقية من الخسارة فكانت بسبب ذوبان قاعدة الجرف الجليدي.

وخلصت الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية تتقلص دون أي علامة على التعافي، مما يشير إلى أنها تفشل في التجدد تحت ضغط المناخ الدافئ. وهذا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستمرار مراقبة الأقمار الصناعية للقارة القطبية الجنوبية، مثل بعثات كوبرنيكوس سينتينل-1 وكرايوسات، لتتبع وفهم التغييرات التي تحدث في هذا المشهد القطبي النائي.

مصادر:
- منشورات مجلة التقدم العلمي
- بعثات القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل-1 وكرايوسات لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

By مامفو بريشيا

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