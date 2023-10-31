مسوحات السماء الجديدة وتحدي بريق الأقمار الصناعية

تستعد مسوحات السماء واسعة النطاق لإحداث ثورة في مجال علم الفلك من خلال تمكين علماء الفلك من دراسة السماء المتغيرة باستمرار على نطاق زمني أقصر بكثير. ستفتح المراصد مثل فيرا روبين وغيرها طرقًا لمراقبة الأحداث العابرة، مثل المستعرات الأعظم، في مراحلها الأولى. ستساعد هذه المسوحات أيضًا في اكتشاف الكويكبات القريبة من الأرض والتي ربما لم يلاحظها أحد من قبل. ومع ذلك، فإن تقدم مجموعات الأقمار الصناعية، مثل ستارلينك، يشكل تهديدًا محتملاً لنجاح هذه المسوحات بسبب التلوث الضوئي.

بحثت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في تأثير مجموعات الأقمار الصناعية على مسوحات السماء، وخاصة باستخدام الملاحظات من Zwicky Transient Facility (ZTF). في حين ركزت الدراسات السابقة في الغالب على السطوع الإجمالي للأقمار الصناعية، فقد استكشفت هذه الدراسة الومضات الصادرة عن الأقمار الصناعية كعامل محدد. يمكن للأقمار الصناعية، بسبب اتجاهها المتغير أثناء دورانها، أن تنتج ومضات أو ومضات عندما تعكس الأسطح المسطحة ضوء الشمس نحو الأرض. تشبه هذه الومضات حالات عابرة قصيرة العمر، مما يجعل من الصعب تمييزها عن الأحداث الفلكية الحقيقية وتصفية البيانات.

وقام الفريق بتحليل بيانات ZTF على مدى ثلاث سنوات واكتشف أن ومضات الأقمار الصناعية لها تأثير كبير. وقدّروا أن الومضات تدوم، في المتوسط، لعشرات إلى مئات المللي ثانية، مع ما يقرب من 80,000 ألف وميض قمر صناعي يحدث في الساعة عبر السماء. يشكل تدفق التلوث الضوئي عائقًا كبيرًا أمام الدراسات المؤقتة في مراصد مثل فيرا روبين، مما يعرض نجاح هذه المشاريع للخطر. ومع خطط ستارلينك الطموحة لإطلاق أقمار صناعية إضافية، جنبًا إلى جنب مع كوكبات أخرى واسعة النطاق، فإن انتشار الوميض يمكن أن يجعل بعض مساعي مسح السماء غير قابلة للتطبيق.

ولا شك أن ظهور مجموعات الأقمار الصناعية، بما في ذلك ستارلينك، يجلب فوائد مختلفة، مثل سد الفجوة الرقمية وربط المناطق النائية. ومع ذلك، فإن هذا الهدف النبيل يأتي بتكلفة، سواء من الناحية المالية أو من حيث التنازل عن مناظرنا السماوية. إنه يطرح قرارًا حاسمًا بين ضمان الاتصال العالمي والحفاظ على إرث سمائنا المظلمة.

الأسئلةالشائعة

س: ما هي ومضات الأقمار الصناعية؟

ج: ومضات الأقمار الصناعية هي ومضات قصيرة أو ومضات تنتجها الأقمار الصناعية عندما تعكس الأسطح المسطحة على هيكلها ضوء الشمس نحو الأرض.

س: كيف يؤثر وميض الأقمار الصناعية على مسوحات السماء؟

ج: يمكن الخلط بين ومضات الأقمار الصناعية وبين أنها عابرة قصيرة العمر، مما قد يؤدي إلى خطأ في التعرف على الأحداث الفلكية الحقيقية. هذا التدفق للبيانات الإيجابية الكاذبة يعيق القدرة على تصفية الضوضاء ويؤثر على نجاح مشاريع مسح السماء.

س: ما هو القلق بشأن الأبراج الفضائية؟

ج: في حين أن مجموعات الأقمار الصناعية، مثل ستارلينك، توفر مزايا من حيث الاتصال العالمي، فإن الزيادة الكبيرة في عدد الأقمار الصناعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة التلوث الضوئي أثناء عمليات مسح السماء. يمكن أن يؤدي هذا التلوث الضوئي إلى الإضرار بجودة الملاحظات والأبحاث الفلكية.

س: ما هي الاختيارات التي يجب اتخاذها فيما يتعلق بمجموعات الأقمار الصناعية؟

ج: إن تحقيق التوازن بين الاتصال العالمي والحفاظ على سمائنا المظلمة أمر بالغ الأهمية. ويجب اتخاذ القرارات المتعلقة بكثافة وتصميم مجموعات الأقمار الصناعية لتقليل تأثيرها على عمليات الرصد الفلكية مع ضمان الوصول على نطاق واسع إلى الإنترنت.