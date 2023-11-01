بريق الأقمار الصناعية: إلقاء الضوء على تحديات علم الفلك

لطالما كانت المسوحات السماوية واسعة النطاق في طليعة الاكتشافات الفلكية، حيث كشفت النقاب عن أسرار الكون. ومع ظهور المراصد المتقدمة مثل فيرا روبين، أصبح علماء الفلك الآن مجهزين لمشاهدة التحولات الديناميكية لسماء الليل على فترات زمنية أصغر. تحمل هذه الثورة في قدرات المراقبة وعدًا بالتقاط الأحداث العابرة، بما في ذلك المراحل الأولى من المستعرات الأعظم، واكتشاف الكويكبات القريبة من الأرض التي لم تتم ملاحظتها من قبل. ومع ذلك، وفي خضم هذه الثورة العلمية، يلوح في الأفق تحدي جديد: ظهور مجموعات الأقمار الصناعية.

بحثت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في التأثير المحتمل للأبراج الفضائية على مسوحات السماء. في حين ركزت الدراسات السابقة على السطوع الإجمالي لهذه الكوكبات، اتخذ هذا البحث نهجا مختلفا من خلال فحص الومضات - وهي ومضات مكثفة من ضوء الشمس المنعكس - باعتبارها معوقات محتملة. على عكس المسارات المرئية التي خلفتها الأقمار الصناعية المنجرفة، تظهر الومضات كعابرات قصيرة العمر داخل البيانات، مما يزيد من صعوبة تصفيتها بشكل كبير.

قامت الدراسة بتحليل البيانات التي تم جمعها من قبل Zwicky Transient Facility (ZTF) على مدى ثلاث سنوات، وتحديداً النظر في الأحداث التي تحدث في إطار واحد لرقعة معينة من السماء. وصنف الباحثون هذه الأحداث على أنها مرتبطة بالأقمار الصناعية أو فيزيائية فلكية. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها عن تأثير ملحوظ موجود بالفعل في البيانات. ومع ما يقدر بنحو 80,000 ألف وميض قمر صناعي في الساعة عبر السماء بأكملها، فإن حجم التلوث الضوئي الناجم عن هذه الومضات العابرة يشكل تهديدًا كبيرًا لنجاح الدراسات العابرة التي تجريها مراصد مثل فيرا روبين.

يتصاعد القلق بشأن وميض الأقمار الصناعية بشكل أكبر مع تأكيد مجموعات الأقمار الصناعية، مثل ستارلينك، على خطط لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية. ومع انتشار المزيد من هذه الشبكات المدارية في السماء ليلاً، قد تصبح التحديات التي تواجهها مشاريع مسح السماء مستحيلة التغلب عليها. إن تحقيق التوازن بين الهدف النبيل المتمثل في توصيل البيانات العالمية والحفاظ على رؤيتنا الأصلية للسماء يفرض خيارات صعبة على مجتمعنا.

في الختام، في حين توفر مجموعات الأقمار الصناعية العديد من المزايا، مثل توفير الوصول إلى الإنترنت للمناطق النائية، فإنها تجلب معها أيضًا عواقب ضارة لعلم الفلك. إن انتشار اللمعان من هذه الكوكبات يعرض للخطر دقة وسلامة مسوحات السماء. وبينما يسعى المجتمع العلمي للكشف عن عجائب كونية جديدة، فمن الأهمية بمكان إيجاد توازن بين تطوير الاتصال وحماية قدسية سمائنا المظلمة. عندها فقط يمكننا أن نبحر في الرحلة السماوية نحو مزيد من المعرفة والفهم.

أسئلة وأجوبة

ما هي ومضات الأقمار الصناعية؟

يشير وميض الأقمار الصناعية إلى ومضات الضوء قصيرة العمر الناتجة عن انعكاس ضوء الشمس على الأسطح المسطحة للأقمار الصناعية أثناء دورانها حول الأرض. يمكن أن تشبه هذه الومضات الأحداث الفلكية العابرة، مما يجعل من الصعب تصفيتها من بيانات الرصد.

ما هو تأثير وميض الأقمار الصناعية على علم الفلك؟

تساهم ومضات الأقمار الصناعية في التلوث الضوئي ويمكن أن تعطل بشكل كبير عمليات مسح السماء التي تجريها المراصد. فهي تحجب الكشف عن الأحداث العابرة قصيرة المدة، مثل التوهجات النجمية وأحداث التعديس الميكروي، مما يعيق إجراء دراسات حول هذه الظواهر.

هل يمكن تصفية بريق القمر الصناعي؟

على عكس المسارات المرئية التي خلفتها الأقمار الصناعية المنجرفة، من الصعب إزالة الومضات من البيانات لأنها تشبه الأحداث الفلكية العابرة. ولذلك، فإن تصفية بريق الأقمار الصناعية يشكل تحديًا كبيرًا لعلماء الفلك الذين يجرون مسوحات السماء.