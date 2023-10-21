تأثير المركبات الفضائية على تكوين الغلاف الجوي للأرض

كشفت دراسة حديثة نشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم أن الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية تلوث الغلاف الجوي للأرض بكميات كبيرة من المعادن. ويحدث هذا التلوث في طبقة الستراتوسفير، وهي منطقة تحتوي على تركيز كبير من الأوزون.

وقام فريق البحث، بقيادة دان تشيكزو من جامعة بوردو، بجمع البيانات عن طريق طائرات تحلق على ارتفاع حوالي 12 ميلا. وقد سمح لهم ذلك بالتقاط قياسات دقيقة دون أي تلوث من أبخرة الطائرات. واكتشفت الدراسة أن معادن مثل الليثيوم والنحاس والألمنيوم والرصاص، والتي توجد عادة في المركبات الفضائية، تجاوزت مستويات الغبار الكوني الموجود بشكل طبيعي.

علاوة على ذلك، وجد الفريق أن ما يقرب من 10% من جزيئات حمض الكبريتيك، الضرورية لحماية طبقة الأوزون، كانت ملوثة بالبقايا المتبخرة من المركبات الفضائية. ويشير وجود عناصر فريدة مثل النيوبيوم إلى استخدام الدروع الحرارية في الصواريخ. ويشير هذا الدليل إلى أن التلوث يأتي من المركبات الفضائية وليس من النيازك، التي ظلت دون تغيير لعدة قرون.

التأثير البيئي لهذا التلوث لم يتم فهمه بالكامل بعد. ومع ذلك، ونظراً للزيادة المتوقعة في عدد الأقمار الصناعية في المدار، فإن الوضع قد يتفاقم. وتشير التقديرات إلى أنه سيكون هناك 50,000 ألف قمر صناعي إضافي بحلول عام 2030، مع شركات مثل SpaceX وAmazon الرائدة في هذا المجال. ويعني هذا النمو السريع في صناعة الفضاء أن ما يصل إلى 50% من جزيئات الهباء الجوي في طبقة الستراتوسفير يمكن أن تحتوي في النهاية على معادن نتيجة دخول المركبات الفضائية مرة أخرى.

تثير هذه النتائج مخاوف بشأن العواقب البيئية لتوسع صناعة الفضاء. إن تراكم الحطام الفضائي وإطلاق مواد من صنع الإنسان في طبقة الستراتوسفير يتطلبان المزيد من البحث. ومع استمرارنا في الاعتماد بشكل كبير على الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، يصبح من الضروري تطوير ممارسات مستدامة تقلل من التأثير السلبي على غلافنا الجوي.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم