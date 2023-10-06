اصطدام جبل جليدي ضخم بجزيرة، مما يؤدي إلى تجنب كارثة لطيور البطريق

قدّم لقاء مذهل بين جبل جليدي ضخم وجزيرة نائية للعلماء لمحة رائعة عن تصادم القوى التي لا يمكن إيقافها. التقط مرصد الأرض التابع لناسا اللحظة في شهر سبتمبر عندما اصطدم الجبل الجليدي الضخم، المعروف باسم D30-A، بجزيرة كلارنس قبالة ساحل القارة القطبية الجنوبية.

واقترب الجبل الجليدي، الذي يبلغ طوله 72 كيلومترًا وعرضه 20 كيلومترًا، من الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة قبل أن يصطدم به وينجرف بعيدًا في النهاية. وأوضح عالم الجليد كريستوفر شومان أن الجبل الجليدي لم يظل عالقًا بالجزيرة بسبب المياه العميقة والانحدار الهائل على الجانب الشرقي من جزيرة كلارنس، مما سمح للجبل الجليدي بالمرور من خلاله.

تعد جزيرة كلارنس بمثابة منطقة تكاثر مهمة لحوالي 200,000 من طيور البطريق ذات الحزام الذقن. ولحسن الحظ، كانت طيور البطريق قد غادرت الجزيرة بالفعل لموسم تكاثرها، مما أدى إلى تجنب نتيجة كارثية محتملة. وأكدت عالمة البيئة هيذر لينش أنه لو حدث الاصطدام في ديسمبر، عندما كانت طيور البطريق تتكاثر بشكل نشط، لكان من الممكن أن يؤدي إلى سنة تكاثر فاشلة، حيث أن مجرد بضعة أيام من تقييد الوصول إلى المستعمرة يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وتتوقع وكالة ناسا أن يستمر الجبل الجليدي في الانجراف شرقًا عبر القرن في أمريكا الجنوبية، ثم يندفع شمالًا إلى المياه الأكثر دفئًا في المحيط الأطلسي، حيث سيذوب في النهاية. يقدم هذا اللقاء للعلماء رؤى قيمة حول العمليات الديناميكية للجبال الجليدية وتأثيرها المحتمل على النظم البيئية الحساسة.

مصادر:

- مرصد الأرض التابع لناسا

- عالم الجليد كريستوفر شومان

- عالمة البيئة هيذر لينش