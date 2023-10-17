مرصد مناخ الفضاء السحيق يلتقط صورة مذهلة لكسوف الشمس

التقط القمر الصناعي لرصد مناخ الفضاء العميق (DSCOVR)، وهو جهد مشترك بين وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) والقوات الجوية الأمريكية، مؤخرًا صورة رائعة لكسوف الشمس "حلقة النار" الذي حدث يوم 14 أكتوبر 2023. أذهل هذا الكسوف الملايين من مراقبي السماء في جميع أنحاء الأمريكتين، وقدم منظور DSCOVR الفريد من مسافة مليون ميل تقريبًا منظرًا مذهلاً.

تُظهر الصورة التي التقطها DSCOVR كوكبنا بألوانه الزرقاء النابضة بالحياة، في مواجهة سواد الفضاء الشاسع. ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من أمريكا الشمالية يبدو صامتًا بسبب ظل القمر الداكن. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا القمر الصناعي في مراقبة الرياح الشمسية وتعزيز توقعات الطقس الفضائي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستخدم كاميرا تصوير الأرض متعددة الألوان (EPIC) التابعة لناسا لمراقبة الأرض والتقاط الأحداث المذهلة مثل كسوف الشمس الأخير.

ويحدث كسوف الشمس عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، مما يحجب قرصه عن منظورنا. وتعد هذه الاصطفافات نادرة نسبيا، حيث يميل مدار القمر حول كوكبنا بنحو 5 درجات مقارنة بمدار الأرض حول الشمس.

خلال الكسوف الأخير، ظهر القمر والشمس بنفس الحجم تقريبًا في سماء الأرض. ومع ذلك، فإن مدار القمر الإهليلجي يعني أنه لم يكن قادرًا على تغطية الشمس بالكامل، مما أدى إلى كسوف حلقي أو "حلقة النار". في هذا النوع من الخسوف، تحيط حلقة مشرقة من الضوء بالقرص القمري. أولئك الذين كانوا محظوظين بما فيه الكفاية ليكونوا ضمن المسار الحلقي، الذي كان عرضه 130 ميلاً، شهدوا هذه الظاهرة الرائعة.

وبالإضافة إلى DSCOVR، التقطت أقمار صناعية أخرى تدور حول الأرض أيضًا صورًا ومقاطع فيديو للكسوف أثناء مرور ظل القمر عبر الولايات المتحدة من الجنوب الشرقي.

مصادر:

- حقوق الصورة: بريت تينجلي/Space.com/Future

- ناسا

- نوا

– القوات الجوية الأمريكية