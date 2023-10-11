الرصد عبر الأقمار الصناعية لمخاطر الميكروسيستين في البحيرات

تم تطوير خطة تقييم جديدة لرصد مخاطر الميكروسيستين على صحة الإنسان في البحيرات باستخدام بيانات الأقمار الصناعية. تشكل الميكروسيستين، التي تنتجها البكتيريا الزرقاء أثناء التخثث وازدهار البكتيريا الزرقاء، تهديدًا كبيرًا لسلامة مياه الشرب في جميع أنحاء العالم. واستخدم الباحثون من معهد نانجينغ للجغرافيا وعلم الليمون التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بيانات الأقمار الصناعية لمواجهة التحدي المتمثل في اكتشاف الميكروسيستينات مباشرة، لأنها لا تمتص الضوء أو تبعثره.

وبدلاً من ذلك، حدد الباحثون معاملًا ضوئيًا لجودة المياه يمكن أن يكون بمثابة بديل للميكروسيستين. ووجدوا أن الفيكوسيانين - وهو صبغة فريدة من نوعها للبكتيريا الزرقاء وتستجيب لعوامل بيئية مماثلة مثل الميكروسيستين - يمكن استخدامه كمؤشر. من خلال نظام تقييم الاستشعار عن بعد على مرحلتين، طور الباحثون نموذجًا لتقدير تركيز الفيكوسيانين ومن ثم تقييم المخاطر الصحية للميكروسيستين باستخدام طريقة حاصل الخطر.

من خلال تطبيق مخطط التقييم هذا على البحيرات في شرق الصين، اكتشف الباحثون أن معظم البحيرات الكبيرة تعرضت لمخاطر عالية من الميكروسيستينات مرة واحدة على الأقل في منطقة بكسل تبلغ 300 م × 300 م. ومع ذلك، كان تواتر المخاطر العالية منخفضًا نسبيًا، حيث لم يمثل سوى حوالي 1٪ في معظم المناطق المائية. وهذا يعني أنه، من منظور الميكروسيستين، لا يزال من الممكن اعتبار معظم المسطحات المائية مصادر لمياه الشرب، ولكن ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد تكاثر البكتيريا الزرقاء.

تسلط الدراسة الضوء على إمكانات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية في رصد وتقييم مخاطر الميكروسيستين، والمساهمة في تحقيق هدف ضمان مياه الشرب الآمنة وبأسعار معقولة، على النحو المبين في هدف التنمية المستدامة 6.1.

المصادر: بحوث المياه (2023). دوى: 10.1016/j.watres.2023.120648

الاقتباس: يساعد القمر الصناعي في مراقبة مخاطر الميكروسيستين في البحيرات على نطاق واسع (2023، 11 أكتوبر) تم استرجاعه في 11 أكتوبر 2023 من [موقع المصدر]