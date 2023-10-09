تظهر صور الأقمار الصناعية أن مدينة نيويورك تغرق بسبب عوامل مختلفة

استخدم باحثون من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وجامعة روتجرز صور الأقمار الصناعية لتحليل غرق أجزاء مختلفة من مدينة نيويورك بمزيد من التفصيل. وفي حين أشارت تقارير سابقة إلى أن وزن ناطحات السحاب في المدينة ربما لعب دورا في الغرق، تكشف الدراسة الجديدة أن هذه الظاهرة ناجمة عن عوامل متعددة.

وباستخدام تقنية تسمى رادار الفتحة الاصطناعية التداخلي (InSAR)، رسم الباحثون خريطة لحركة الأرض العمودية عبر منطقة العاصمة. ووجدوا أن الغرق يرجع إلى عوامل مثل ممارسات استخدام الأراضي ووجود الأنهار الجليدية المفقودة منذ فترة طويلة من العصر الجليدي الأخير.

أحد الأسباب الرئيسية للغرق هو ضغط التربة الرخوة والقابلة للضغط، والذي يحدث عندما يتم تشييد المباني الثقيلة مثل ناطحات السحاب فوق هذه التربة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت العمليات الطبيعية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين إلى العصر الجليدي الأخير في الغرق.

وحدد الباحثون مناطق معينة من الهبوط في المدينة، بما في ذلك مدرج مطار لاغوارديا وملعب آرثر آش حيث تقام بطولة الولايات المتحدة المفتوحة. تم بناء كلا الموقعين على مدافن النفايات، مما يفسر ارتفاع معدلات الغرق عن المتوسط.

والمثير للدهشة أن الدراسة وجدت أيضًا مناطق في مدينة نيويورك ترتفع فيها الأرض بالفعل. وفي شرق ويليامزبرغ، في بروكلين، ترتفع الأرض بنحو 1.6 ملم سنويًا، بينما في وودسايد، كوينز، ارتفعت بمقدار 6.9 ملم سنويًا بين عامي 2016 و2019.

يعد فهم حركة الأرض العمودية أمرًا بالغ الأهمية لرسم خرائط مخاطر الفيضانات المرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر. ويعتقد الباحثون أن المدن التي تستثمر في الدفاعات الساحلية يمكن أن تستفيد من التقديرات عالية الدقة لحركة الأرض.

توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول العوامل المعقدة التي تساهم في غرق مدينة نيويورك وتسلط الضوء على أهمية مراقبة وفهم هذه التغييرات للتخفيف من المخاطر المحتملة.

المصدر: العلوم (لم يتم توفير عنوان URL)