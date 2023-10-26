استكشاف المناظر الطبيعية القديمة تحت الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية

كشفت دراسة حديثة عن مشهد قديم مخفي تحت الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية، مما يوفر لمحة عن ماضي المنطقة قبل العصر الجليدي. استخدمت الأبحاث التي أجرتها جامعة دورهام في المملكة المتحدة بيانات الأقمار الصناعية للكشف عن قطعة من الأرض المجاورة لأحواض أورورا وشميدت تحت الجليدية والتي ظلت دون تغيير إلى حد كبير لمدة تصل إلى 34 مليون سنة. توفر هذه الرقعة من الأرض "شبحًا للمناظر الطبيعية" قبل تشكل الغطاء الجليدي، كما وصفها المؤلف المشارك في الدراسة ستيوارت جاميسون.

وباستخدام البيانات الموجودة، تمكن الباحثون من رسم خريطة للتموجات على سطح الجليد، والتي تتوافق مع التغيرات في الارتفاع أدناه. كشفت هذه التدرجات الدقيقة عن منظر طبيعي تحت الجليد يقع على عمق 1.2 ميل (2 كيلومتر) تحت السطح. يتكون المشهد من ثلاث كتل أرضية منفصلة، ​​متصلة بواسطة وديان على شكل حرف U، مما يشير إلى أنها كانت ذات يوم جزءًا من تكوين مستمر. ومع ذلك، أثناء تفكك القارة العملاقة القديمة غندوانا، من المحتمل أن تكون القوى التكتونية هي التي تسببت في فصل هذه الكتل الأرضية.

تشير الدراسة إلى أنه مع انخفاض المناخ بعد العصر الطباشيري، تشكلت القمم الجليدية فوق كل كتلة أرضية. أدى الذوبان والجريان السطحي اللاحق إلى إنشاء أنهار تتدفق نحو الساحل، الذي كان ينفتح في ذلك الوقت. منذ ما يقرب من 34 مليون سنة، نمت الطبقة الجليدية الضخمة التي تغطي القارة القطبية الجنوبية اليوم ودفنت القارة بأكملها، مما أدى إلى الحفاظ على هذا المشهد قبل العصر الجليدي.

ومن المثير للاهتمام أن بعض أجزاء شرق القارة القطبية الجنوبية شهدت تآكلًا كبيرًا بسبب وزن الغطاء الجليدي. ومع ذلك، في الموقع المكتشف حديثا، لم يصل الجليد إلى سمك يسمح بتراكم المياه، وبالتالي منع التآكل. ويشير هذا إلى أن هذا المشهد بالذات ظل مستقرًا نسبيًا على مدى ملايين السنين.

وفي حين أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من عمر المناظر الطبيعية، فإن الحفر عبر الجليد لاستخراج عينات الصخور والرواسب من الموقع من شأنه أن يوفر رؤى قيمة. إن فهم المناظر الطبيعية القديمة تحت الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية أمر بالغ الأهمية للتنبؤ بسلوكها في عالم يزداد حرارة. ومن خلال فهم شكل وخصائص المناظر الطبيعية، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للتدفق الحالي للجليد وتوقع التغييرات المستقبلية.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما الذي كشفته الدراسة الأخيرة تحت الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية؟

وكشفت الدراسة عن منظر طبيعي قديم ظل سليما إلى حد كبير لمدة تصل إلى 34 مليون سنة تحت الغطاء الجليدي في شرق القارة القطبية الجنوبية.

كيف تم اكتشاف هذا المشهد القديم؟

استخدم الباحثون بيانات الأقمار الصناعية لرسم خريطة للتغيرات في الارتفاع على سطح الجليد، والتي تتوافق مع التغيرات في المناظر الطبيعية الأساسية. كشفت هذه التدرجات الدقيقة عن منظر طبيعي تحت الجليد مدفون على عمق 1.2 ميل (2 كيلومتر) تحت السطح.

ما مغزى هذا الاكتشاف؟

إن فهم المشهد ما قبل الجليدي أسفل شرق القارة القطبية الجنوبية يمكن أن يوفر رؤى قيمة للتنبؤ بسلوك الغطاء الجليدي في عالم يزداد حرارة. ومن خلال دراسة شكل وخصائص المناظر الطبيعية، يمكن للعلماء فهم التدفق الحالي للجليد بشكل أفضل وتوقع التغيرات المستقبلية.

هل هناك أي خطط لتأكيد عمر المناظر الطبيعية؟

ويأمل الباحثون في إجراء المزيد من التحقيقات من خلال الحفر عبر الجليد واستخراج عينات الصخور والرواسب من الموقع. وهذا من شأنه أن يسمح بتحديد أكثر دقة لعمر المناظر الطبيعية.