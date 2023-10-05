علماء الفلك قلقون بشأن تأثير كوكبات الأقمار الصناعية على مراقبة السماء ليلا

أعرب فريق من العلماء الدوليين، بما في ذلك باحثون من إمبريال كوليدج لندن، عن مخاوفهم بشأن مجموعات الأقمار الصناعية الكبيرة التي تدور حول الأرض وقدرتها على تعطيل عمليات الرصد الفلكية. نشر الباحثون بحثًا في مجلة Nature، ركزوا فيه على النموذج الأولي للقمر الصناعي BlueWalker 3، والذي يعد جزءًا من كوكبة الأقمار الصناعية المخطط لها من AST SpaceMobile لخدمات الهاتف المحمول والنطاق العريض العالمية.

كشفت عمليات رصد BlueWalker 3 أنه كان واحدًا من ألمع الأجسام في سماء الليل، حتى أنه يفوق سطوع جميع النجوم باستثناء ألمع النجوم. ونظرًا للموقع القريب نسبيًا من الأرض وحجم مجموعات الأقمار الصناعية هذه، يشعر علماء الفلك بالقلق بشأن تأثيرها على عمليات رصد السماء ليلاً وعلم الفلك الراديوي.

تعتبر سماء الليل بمثابة مختبر فريد للتجارب العلمية التي لا يمكن إجراؤها في المختبرات الأرضية. كما أنها تحمل أهمية ثقافية ويجب حمايتها لصالح المجتمع والأجيال القادمة، وفقًا لديف كليمنتس، عالم الفيزياء من إمبريال كوليدج لندن.

أكدت البيانات التي تم جمعها من مواقع مختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تشيلي والولايات المتحدة والمكسيك وأوتياروا في نيوزيلندا، سطوع BlueWalker 3 وسمحت لعلماء الفلك بحساب مساره بمرور الوقت. وتساعد هذه المعلومات علماء الفلك على توقع وجود هذه الأقمار الصناعية في بياناتهم، أو تجنبها تمامًا.

ومع ذلك، فإن تخفيف سطوع مجموعات الأقمار الصناعية يمثل تحديًا، وغالبًا ما يتضمن إخفاء مواقعها، مما يؤدي إلى فقدان بيانات قيمة. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الأطوال الموجية القريبة من BlueWalker 3 لتلك التي يتم رصدها في التلسكوبات الراديوية تهديدًا لعلم الفلك الراديوي.

يرسل القمر الصناعي بنشاط على ترددات راديوية قريبة من تلك المخصصة لعلم الفلك الراديوي. قد لا تكون وسائل حماية المراصد الحالية ضد التداخل الراديوي كافية، وبالتالي تتطلب المزيد من البحث لتطوير استراتيجيات فعالة لحماية التلسكوبات من العدد المتزايد من الأقمار الصناعية المقرر إطلاقها في السنوات القادمة، كما ذكر مايك بيل، الرئيس المشارك لمبادرة Sathub التابعة لـ CPS.

في حين أن كوكبات الأقمار الصناعية ضرورية لتحسين الاتصالات العالمية، فإن تداخلها مع الملاحظات الفلكية يعيق التقدم في فهم الكون. وينبغي أن يتم نشر هذه الكوكبات مع دراسة متأنية لآثارها الجانبية، وينبغي بذل الجهود لتقليل تأثيرها على علم الفلك.

مصادر:

– مجلة الطبيعة (المقالة المصدر)