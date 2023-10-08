القمر الصناعي يلمع أكثر سطوعًا من النجوم، ويثير مخاوف علماء الفلك

أصبح القمر الصناعي Bluewalker 3، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، أكثر سطوعًا من معظم النجوم في السماء، مما أثار مخاوف بين علماء الفلك بشأن الافتقار إلى التنظيم وتزايد عدد عمليات إطلاق الأقمار الصناعية. ويضيء القمر الصناعي، الذي أطلقته شركة AST SpaceMobile في سبتمبر 2022، بنفس شدة النجم الثامن الأكثر سطوعًا عند نشره بالكامل ويصبح أكثر سطوعًا بمئات المرات من التوصيات الدولية. ويخطط أصحابها لإطلاق ما لا يقل عن 100 قمر صناعي إضافي إلى الفضاء.

يرجع المظهر المشرق لـ Bluewalker 3 إلى مجموعة الاتصالات التي تبلغ مساحتها 64 مترًا مربعًا، والتي تعكس ضوء الشمس. كان الهدف من القمر الصناعي، الذي كان بمثابة نموذج أولي لـ Bluebird، هو تعزيز الاتصال المحمول. ومع ذلك، فإن سطوع القمر الصناعي دفع الباحثين من جامعة أوكلاند وجامعة كانتربري إلى التوصية بإجراء تقييم نقدي لتأثيرات الأقمار الصناعية على الفضاء وبيئات الأرض أثناء عملية الإطلاق. كما أشار مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية إلى هذه المشكلة.

وقد أعرب علماء الفلك عن قلقهم بشأن التأثير على ملاحظاتهم. وسلط فيليب دايموند، المدير العام لمرصد SKA، الضوء على التحدي المتمثل في مراقبة الترددات المخصصة للهواتف المحمولة حتى في المناطق الهادئة لاسلكيًا. وذكر أن الأقمار الصناعية مثل Bluewalker 3 لديها القدرة على تفاقم هذا الوضع والإضرار بقدرتها على إجراء البحث العلمي إذا لم يتم تخفيفها بشكل صحيح.

أكدت الملاحظات من مواقع مختلفة، بما في ذلك تشيلي والولايات المتحدة والمكسيك ونيوزيلندا وهولندا والمغرب، السطوع الاستثنائي لـ Bluewalker 3. وتكشف هذه الملاحظات أن القمر الصناعي يتجاوز بانتظام الحد الأقصى للسطوع للأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض التي حددتها الاتحاد الفلكي الدولي بمئات المرات. غالبًا ما يترك سطوع مثل هذه الأقمار الصناعية آثارًا في الصور الملتقطة بواسطة التلسكوبات عالية الطاقة، مما يعيق رؤية النجوم والمجرات.

ويؤدي العدد المتزايد بسرعة من الأقمار الصناعية في السماء إلى تفاقم المشكلة. وتشير تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أنه يتم إطلاق ما بين 60 إلى 90 قمرًا صناعيًا كل عام، وتطلق بعض الشركات ما يصل إلى 50 قمرًا صناعيًا في عملية إطلاق واحدة. ومع خطط لإطلاق 30,000 ألف قمر صناعي آخر في العقد المقبل، أرسلت شركة ستارلينك، بقيادة إيلون ماسك، بالفعل أكثر من 1,700 قمر صناعي إلى المدار. ويشكل هذا الاتجاه، إلى جانب الشركات والبلدان الأخرى التي تطلق شبكاتها الخاصة، تحديات أمام عمليات الرصد الفلكي.

ويدعو القلق بشأن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية غير المنظمة إلى فرض مبادئ توجيهية صارمة. تتبع الإدارة الحالية للفضاء معاهدة مبادئ فضفاضة، مما يجعل الفضاء مجانيًا لجميع البلدان لاستكشافه مع حظر أسلحة الدمار الشامل من المدار. ومع ذلك، فإن عدم وجود لوائح محددة لسطوع الأقمار الصناعية وتداخلها يعيق تقدم الأبحاث الفلكية. ومع استمرار نمو صناعة الفضاء العالمية، والتي من المحتمل أن تصل إلى تريليون دولار بحلول عام 1، فمن الأهمية بمكان معالجة هذه المخاوف وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والاستكشاف العلمي.

المصادر: الطبيعة وعلم الفلك والفيزياء الفلكية