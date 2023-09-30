سماء الليل في أكتوبر: محاذاة الكواكب والكسوف

في شهر أكتوبر، يمكن لمراقبي السماء أن يتطلعوا إلى العديد من الأحداث السماوية المثيرة. مع بداية الشهر، يكون القمر قد اكتمل للتو ويمكن رؤيته بجانب كوكب المشتري، الذي يقع على بعد ثلاث درجات جنوبًا. وفي اليوم التالي، يظهر أورانوس أيضًا بثلاث درجات جنوب القمر، لكن سطوع القمر قد يجعل من الصعب مراقبة هذه الكواكب.

في مساء يوم 2 أكتوبر، يمكن العثور على القمر جنوب الثريا مباشرة، على بعد حوالي 1.1 درجة. ومع تقدم الشهر، سيكون بولوكس على بعد 1.4 درجة شمال القمر في 7 أكتوبر، وسيكون كوكب الزهرة مرئيًا في سماء الصباح الباكر، حيث يقع على بعد ست درجات جنوب هلال رفيع في 10 أكتوبر.

ويصادف يوم 15 أكتوبر قدوم موسم الكسوف الخريفي، حيث يبدأ بكسوف حلقي للشمس. خلال هذا الحدث، لن يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة على شكل حلقة حول حافة الشمس. وسيكون هذا الخسوف مرئيا في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي.

بعد الخسوف، سيكون المريخ بجوار القمر في 15 أكتوبر، على الرغم من أن مرحلة الهلال الرقيقة للقمر قد تجعل من الصعب اكتشافه. وفي 18 أكتوبر سيكون القمر على بعد 0.8 درجة شمال برج العقرب، وفي 24 أكتوبر سيكون زحل ثلاث درجات شمالا، وسيظهر نبتون على بعد 1.5 درجة شمالا في 25 أكتوبر.

يأتي يوم 28 أكتوبر مع اكتمال القمر وخسوفًا آخر، لكن هذه المرة سيكون مرئيًا فقط في نصف الكرة الشرقي. في 29 أكتوبر، سيكون كوكب المشتري وأورانوس على بعد ثلاث درجات جنوبًا مرة أخرى، وينتهي الشهر بتواجد الثريا على بعد 1.1 درجة شمال القمر.

وبينما يظل عطارد محجوبًا بسبب شفق الصباح المشرق وقريبًا جدًا من الشمس بحيث لا يمكن رؤيته، فإن كوكب الزهرة يضيء بشكل مشرق مثل "نجمة الصباح" في الجنوب الشرقي قبل شروق الشمس. وفي 10 أكتوبر، سيمر هلال القمر أمام كوكب الزهرة، مصحوبًا بتواجد النجم الساطع Regulus في كوكبة الأسد.

أما المريخ فيظل قريبا جدا من الشمس بحيث لا يمكن ملاحظته، بينما يهيمن كوكب المشتري على سماء الليل، ويصبح أكثر سطوعا ووضوحا طوال الليل. ويوفر موقع زحل عاليا في سماء الليل فرصة رائعة لمشاهدي التلسكوب لمشاهدة جمال الكوكب الحلقي وربما اكتشاف بعض أقماره في الخلفية المظلمة. ويمكن أيضًا رؤية أورانوس والمشتري معًا مرتين في الشهر، إلى جانب القمر.

وأخيرًا، نبتون، بعد أن اجتاز المعارضة مؤخرًا، يمكن رؤيته بمساعدة الأجهزة البصرية معظم الليل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية ضوء البروج، وهو توهج خافت ناتج عن تشتت ضوء الشمس من الغبار بين الكواكب، قبل شفق الصباح الشرقي في الأسبوعين الأوسطين من شهر أكتوبر.

مع حدوث هذه الأحداث السماوية المثيرة، سيكون عشاق علم الفلك على أهبة الاستعداد هذا الشهر. سواء كنت تشاهد محاذاة الكواكب، أو الكسوف، أو تستكشف السماء ليلاً باستخدام التلسكوب، فهناك الكثير مما يمكنك اكتشافه والإعجاب به.

المصدر: جيمس إدغار، محرر دليل المراقب، الجمعية الفلكية الملكية الكندية

التعاريف:

- الأحداث السماوية: الظواهر التي تحدث في السماء، مثل اصطفاف الكواكب، والكسوف، وحركة الأجرام السماوية.

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث لا يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى شكل دائري من ضوء الشمس حول حافة القمر.

- التقابل: محاذاة الكوكب مع الأرض والشمس، مع وجود الأرض بينهما.

– الضوء البروجي: وهج خافت مخروطي الشكل يظهر على طول مسير الشمس (مسار الشمس والقمر والكواكب) بعد غروب الشمس أو قبل شروق الشمس.

– الجمعية الفلكية الملكية الكندية (RASC): منظمة مكرسة للنهوض بعلم الفلك وتعزيزه في كندا.

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