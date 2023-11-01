دليل للأحداث السماوية في نوفمبر

مع بداية شهر نوفمبر، نجد أنفسنا بعد أيام قليلة من اكتمال القمر. سيحدث الربع الأخير في الخامس من نوفمبر، وهو ما يمثل ربع الشهر القمري أو "القمر". ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن كل ربع يستمر حوالي 5 يومًا، مما يؤدي إلى إجمالي 7.4 يومًا من اكتمال القمر إلى الذي يليه. خلال هذا الشهر، ستبهر الأحداث السماوية المختلفة مراقبي النجوم في جميع أنحاء العالم.

في 3 نوفمبر، سيرافق القمر بولوكس، أحد التوائم في كوكبة الجوزاء، الذي يقع على بعد 1.4 درجة إلى الشمال. لاحقًا، في التاسع من نوفمبر، في أقصى شمال كندا، سيحدث احتجاب ملحوظ حيث يقع كوكب الزهرة على درجة واحدة إلى الجنوب من القمر. من المؤكد أن هذا الحدث سيخلق صورة مذهلة لأولئك المحظوظين بما يكفي لمشاهدته.

سيظهر زحل في 20 نوفمبر، وسيضع نفسه على بعد ثلاث درجات شمال قمر الربع الأول. وبالمتابعة الدقيقة، في 22 نوفمبر، سيكون نبتون على بعد 1.5 درجة شمال زحل. سيكون كوكب المشتري وأورانوس ملحوظين أيضًا، حيث يقع الكوكبان على بعد ثلاث درجات جنوب القمر يومي 25 و26 نوفمبر على التوالي. علاوة على ذلك، سينزلق القمر شبه المكتمل برشاقة عبر نجوم الثريا في 26 نوفمبر، ليقدم مشهدًا مبهجًا.

ستكون رؤية عطارد صعبة بالنسبة للمشاهدين في نصف الكرة الشمالي. وعلى الرغم من ظهوره في سماء المساء الغربي في منتصف الشهر تقريبًا، إلا أن قربه من الأفق سيؤدي إلى غروبه بعد وقت قصير من غروب الشمس، مما يلقي بصعوبة مراقبته.

في السماء الشرقية، سيهيمن كوكب الزهرة كنجمة الصباح، حيث سيشرق حوالي الساعة الرابعة صباحًا قبل شروق الشمس. مع بداية شهر نوفمبر، سيرتفع كوكب الزهرة بشكل مطرد طوال الشهر، مما يمثل تناقضًا مع ظهور عطارد المسائي. والجدير بالذكر أنه في 4 نوفمبر، سيكون القمر على مقربة من كوكب الزهرة، مما يخلق زوجًا سماويًا رائعًا.

لسوء الحظ، سوف تحجب الشمس المريخ وبالتالي سيظل غير مرئي طوال شهر نوفمبر.

في الثالث من نوفمبر، سيكون كوكب المشتري في حالة تقابل، مما يعني أنه سيقع جنوبًا مباشرة وتكون الشمس خلف الأرض عند منتصف الليل. يتيح هذا الموقع فرصة مثالية لمراقبة كوكب المشتري وأقماره الجليلية الأربعة. سيكون كل من كاليستو وآيو وأوروبا مرئيين بشكل متقطع، وسيعاني كل منهم من الاحتجاب خلف الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، في السادس من نوفمبر، سيتم حجب الأقمار الثلاثة على التوالي. علاوة على ذلك، في 3 نوفمبر، سيجد القمر نفسه على بعد ثلاث درجات شمال كوكب المشتري.

سيكون من دواعي سرور عشاق زحل معرفة أن الكوكب قد أنهى حركته التراجعية في الرابع من نوفمبر وبدأ حركته التقدمية باتجاه الشرق. ستسمح هذه الحركة لكوكب زحل بالارتفاع في وقت متأخر بعد الظهر، ليصبح مرئيًا على الخلفية المرصعة بالنجوم لبرج الدلو في الجنوب الشرقي بعد غروب الشمس. في 4 نوفمبر، سيكون الهلال المتزايد على مقربة من زحل، مما يخلق اقترانًا سماويًا ساحرًا.

أما أورانوس فسيكون في مواجهة يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يعرض نقطته الزرقاء الصغيرة وسط نجوم برج الحمل. يقع كوكب أورانوس على بعد مذهل يبلغ 18.6 وحدة فلكية (au) عن الأرض، أي ما يعادل حوالي 2 مليار و790 مليون كيلومتر، ويقدم رصد أورانوس لمحة مذهلة عن اتساع نظامنا الشمسي.

في حين أن نبتون سيتواجد بشكل أساسي بين نجوم برج الحوت طوال شهر نوفمبر، إلا أنه سينتقل تدريجيًا إلى برج الدلو في الجزء الأخير من الشهر. على الرغم من موقعه الجيد للمشاهدة ليلاً، إلا أن المسافة الكبيرة التي يقطعها والتي تبلغ 29.4 وحدة فلكية تجعل اكتشاف نبتون بدون مساعدة بصرية تحديًا مثيرًا.

سوف تزين الشهب أيضًا سماء الليل في شهر نوفمبر. ستصل زخة شهب توريد الجنوبية إلى ذروتها في الخامس من نوفمبر، بالتزامن مع انتهاء التوقيت الصيفي. بالإضافة إلى ذلك، ستصل زخة شهب توريد الشمالية إلى ذروتها في 5 نوفمبر، مما يوفر فرصة أخرى لعشاق الأجرام السماوية للاستمتاع بجمال النجوم المتساقطة.

بينما نتعمق في مباهج الأحداث السماوية لشهر نوفمبر، تذكر وضع إشارة مرجعية على الصفحة الرئيسية لـ News-Optimist لتبقى مطلعًا على آخر الأخبار والاكتشافات في عالم علم الفلك.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو "القمر"؟

ج: "الشهر" يشير إلى فترة شهر قمري واحد، أي حوالي 29.5 يومًا.

س: ماذا يعني عندما يكون الكوكب في المعارضة؟

ج: عندما يكون الكوكب في مواجهة، فهذا يعني أن الأرض تقع مباشرة بين الشمس وهذا الكوكب المعين. يسمح هذا الوضع بالرؤية والمراقبة الأمثل.

س: ما هي أقمار الجليل؟

ج: أقمار غاليليو هي أكبر أربعة أقمار لكوكب المشتري: آيو، أوروبا، جانيميد، وكاليستو. تم اكتشاف هذه الأقمار لأول مرة من قبل عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي في عام 1610.

س: ما هي الوحدة الفلكية (au)؟

ج: الوحدة الفلكية هي وحدة قياس تستخدم في علم الفلك لتمثيل متوسط ​​المسافة بين الأرض والشمس، وهي حوالي 93 مليون ميل أو 150 مليون كيلومتر.

س: كم يبعد أورانوس عن الأرض؟

ج: يبعد أورانوس عن الأرض حوالي 18.6 وحدة فلكية، أي ما يعادل حوالي 2 مليار و790 مليون كيلومتر.

س: هل يمكن رؤية نبتون بدون مساعدة بصرية؟

ج: قد يكون رصد نبتون بدون مساعدة بصرية أمرًا صعبًا نظرًا لبعده الكبير عن الأرض والذي يبلغ 29.4 وحدة فلكية. ومع ذلك، باستخدام المعدات المناسبة، من الممكن اكتشاف نبتون بين النجوم.

س: متى تصل زخات شهب توريد الجنوبية والشمالية إلى ذروتها؟

ج: تبلغ زخة شهب توريد الجنوب ذروتها في 5 نوفمبر، في حين تصل زخة شهب توريد الشمال إلى ذروتها في 11 نوفمبر.