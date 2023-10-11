التسامح مع الغموض في عالم متغير: دروس من ساشا ساجان

ألقت الكاتبة الشهيرة ساشا ساجان، ابنة عالم الفلك الراحل كارل ساجان، كلمة رئيسية قوية في حدث كوريا هيرالد الإنسانية في مجال التكنولوجيا لعام 2023، مؤكدة على أهمية احتضان الغموض في عالم سريع التغير. وشدد ساجان على أن عدم اليقين يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم الارتياح والقلق، خاصة خلال الأوقات المضطربة.

اعترف ساجان بأن البشر كانوا دائمًا مفتونين بالمجهول، لكنهم يتعذبون به أيضًا. لقد أصبح عدم قدرتنا على التنبؤ بالمستقبل مصدرًا دائمًا للتوتر. ردًا على حالة عدم اليقين هذه، لاحظ ساجان أن الناس غالبًا ما يبحثون عن إجابات بالأبيض والأسود كوسيلة للعثور على الأمان، حتى لو كانت هذه الإجابات مجرد عناصر نائبة.

ومع ذلك، أكد ساجان أنه في مواجهة الإمكانيات الهائلة التي يقدمها الكون، يجب على البشرية أن تسعى جاهدة لاحتضان المجهول بثقة. لقد اعتمدت على عالم العلم لتوضيح وجهة نظرها، موضحة أنه حتى النظريات العلمية الأكثر رسوخًا تترك دائمًا مجالًا للتغيير ومزيد من الفهم. عكست ساجان فلسفة والدها في التفكير المبني على الأدلة، والتي ركزت على السعي وراء المعرفة بدلاً من الإيمان الأعمى.

وخلال كلمتها، أشادت ساجان أيضًا بعمل والدها. دعا كارل ساجان، المعروف على نطاق واسع كأحد علماء الفلك الأكثر شهرة في القرن العشرين، إلى تقبل المجهول. لقد امتنع عن تقديم إجابات متسرعة على الأسئلة المعقدة، مثل وجود كائنات خارج كوكب الأرض. أعجبت ساجان بنهج والدها القائم على الأدلة لفهم العالم.

واختتم ساجان حديثه بتسليط الضوء على التناقض الذي تواجهه البشرية: مع تعمق فهمنا للكون، غالبًا ما نشعر بأننا صغار وغير مهمين بشكل متزايد. ومع ذلك، شددت على أهمية الصبر والقدرة على التكيف في البحث عن الإجابات الصحيحة. قد يكون التكيف مع المعلومات الجديدة أمرًا صعبًا، ولكنه ضروري للنمو والتقدم.

في عالم يتسم بالتغير السريع وعدم اليقين، تذكرنا رسالة ساجان بأن احتضان الغموض ليس ضروريًا فحسب، بل إنه حيوي أيضًا للتنمية الشخصية والمجتمعية. ومن خلال الاعتراف بمعرفتنا المحدودة والانفتاح على الاحتمالات الجديدة، يمكننا أن نبحر في المجهول بثقة ومرونة.

مصادر:

– ساجان، س. (2023). الخطاب الرئيسي في حدث 2023 Korea Herald Humanity In Tech.

- كارل ساجان، آن درويان. (1980). الكون: رحلة شخصية.

- كارل ساجان. (1980). الكون.