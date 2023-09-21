مقابلة سارة أبو الآسرة مع رائد الفضاء مايكل كولينز

في مقابلة أجريت مؤخرًا، حظيت الصحفية سارة أبو بشرف التحدث مع رائد الفضاء مايكل كولينز، قائد مركبة الفضاء أبولو 11 التابعة لوكالة ناسا والتي نجحت في جلب أول رجل إلى القمر في عام 1969. في حين أن أسماء مثل نيل أرمسترونج وباز ألدرين غالبًا ما ترتبط بهذا في مهمة تاريخية، كانت مهارات كولينز التجريبية هي التي ضمنت عودتهم الآمنة إلى الأرض.

على الرغم من أن كولينز نفسه لم يطأ سطح القمر، إلا أن رحلته المذهلة خارج الكوكب تركت انطباعًا دائمًا على سارة. ووصفت وجهة نظر كولينز بالمذهلة، قائلة إنه عندما تكون في الفضاء وترى الأرض، فإنها تظهر كعينة صغيرة يمكن تغطيتها بإبهامك. هذه التجربة بمثابة تذكير لصغر حجمنا في اتساع المجرة التي نعيش فيها.

خلال محادثتهما، أشارت سارة إلى أن كولينز بدا متناغمًا بشدة مع الطبيعة البشرية. حتى وفاته في عام 2021، استمر في تجسيد الفضول والنمو الشخصي. وشدد كولينز على أهمية أن تكون فضوليًا، والرغبة في معرفة المزيد عن الآخرين، وتعزيز الرغبة في طرح الأسئلة والاستماع. كان يعتقد أنه من خلال هذا الفضول، يمكن للمرء أن يستمر في النمو كفرد.

اعتبرت سارة مقابلتها مع مايكل كولينز فرصة رائعة. لقد استلهمت أفكاره حول رغبة الإنسان في المعرفة والفهم. كان منظور كولينز الفريد كرائد فضاء يدور حول القمر بمثابة تذكير بمكانتنا في الكون وأهمية الفضول والنمو في حياتنا.

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