من المحتمل أن يضرب الكويكب بينو الأرض خلال 150 عامًا

لدى صخرة فضائية تعرف باسم الكويكب بينو، هدف مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، القدرة على الاصطدام بالأرض خلال ما يزيد قليلاً عن 150 عامًا، وفقًا لدراسة حديثة أجراها علماء ناسا. ومع ذلك، فإن فرص التأثير ضئيلة، حيث تبلغ 0.037% فقط.

مهمة OSIRIS-REx هي محاولة لجمع عينات من بينو، وهو كويكب قريب من الأرض، من أجل الحصول على فهم أفضل لتكوينه وأصل النظام الشمسي. وقد قطعت المركبة الفضائية غير المأهولة التي تعمل بالطاقة الشمسية، والتي يبلغ حجمها تقريبًا حجم مخزن الأدوات المنزلية، مسافة 4.4 مليار ميل على مدار سبع سنوات للوصول إلى بينو.

ومن المقرر أن تعود المركبة الفضائية صباح يوم الأحد إلى الأرض لإسقاط ما يقدر بنصف رطل من الصخور من الكويكب. وستقوم وكالة ناسا ببث الهبوط على الهواء مباشرة، وسيتم إرسال العينات المجمعة إلى مختبر في هيوستن لفحصها.

وكان بينو، المصنف على أنه جسم قريب من الأرض (NEO)، قد واجه الأرض ثلاث مرات في الماضي، في أعوام 1999 و2005 و2011. ومن المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض أكثر من القمر في عام 2135. هناك احتمال ضئيل أن تتسبب جاذبية كوكبنا في اصطدام بينو بالأرض في 24 سبتمبر 2182. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث ذلك هو 1 من 2,700 فقط.

يبلغ عرض بينو، الذي تم اكتشافه في عام 1999، حوالي ثلث ميل وهو مغطى بالصخور. وهو يدور حول الشمس كل 14 شهرًا وهو غني بالكربون، مما يجعله مصدرًا قيمًا للمعلومات حول تكوين النظام الشمسي وأصل الحياة. تم تسمية الكويكب على اسم إله مصري مرتبط بالشمس والخلق والولادة.

في حين أن احتمال اصطدام بينو بالأرض قد يبدو مثيرًا للقلق، فمن المهم أن نتذكر أن الفرص ضئيلة للغاية. ستوفر مهمة ناسا لجمع عينات من بينو رؤى قيمة حول تاريخ نظامنا الشمسي والمخاطر المحتملة الموجودة في الفضاء.

مصادر:

- ناسا

- الولايات المتحدة الأمريكية اليوم