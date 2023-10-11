كشفت وكالة ناسا أن كويكب بينو، البالغ من العمر 4.5 مليار عام، يمكن أن يحتوي على "اللبنات الأساسية للحياة على الأرض". وأظهرت العينات التي تم جمعها من الكويكب خلال مهمة أوزوريس-ريكس دليلا على وجود محتوى عالي الكربون وماء، وفقا للاختبارات المبكرة التي أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية. تم عرض هذه المواد خلال حدث تم بثه مباشرة في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، تكساس. وتمت إعادة العينات، التي تبلغ حوالي 250 جرامًا من الصخور والغبار، إلى الأرض الشهر الماضي بعد أن هبطت كبسولة في صحراء يوتا بالقرب من مدينة سولت ليك. وأشار مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، إلى العينة باعتبارها "كنزًا علميًا"، مشيرًا إلى أنها ستساهم في التحقيقات حول أصول الحياة على كوكبنا لأجيال قادمة. يتمتع بينو، وهو من بقايا نظامنا الشمسي المبكر الذي يبلغ عمره 4.5 مليار سنة، بالقدرة على تسليط الضوء على تكوين الكواكب وتطورها.

وأعرب البروفيسور دانتي لوريتا، العالم الرئيسي للمهمة، عن سعادته بالاكتشافات التي تمت في مادة الكويكب، واصفا إياها بـ”الكبسولة الزمنية” التي تحتوي على أسرار قديمة توفر رؤى عميقة حول أصول نظامنا الشمسي. إن الوجود الوفير للمعادن الطينية الحاملة للماء والمواد الغنية بالكربون الموجودة في العينات لا يكشف سوى عن جزء بسيط مما قد يحمله بينو. هذه الاكتشافات لا تعزز فهمنا لجوارنا السماوي فحسب، بل تقدم أيضًا أدلة محتملة لبدايات الحياة. تهدف مهمة ناسا إلى جمع 60 جرامًا من عينة الكويكب، لكن العلماء فوجئوا بسرور بالعثور على "مادة إضافية" إضافية تغطي رأس المجمع وغطاء العلبة وقاعدتها عندما فتحوا غطاء العلبة.

وبشكل عام، ستستمر دراسة عينات بينو في كشف أسرار تراثنا الكوني والمساهمة في فهمنا لكيفية بدء الحياة على الأرض. يشير المحتوى العالي الكربون ووجود الماء إلى أن الكويكبات مثل بينو كان من الممكن أن تلعب دورًا حاسمًا في زرع كوكبنا بالمكونات الضرورية لنشوء الحياة وازدهارها.

مصادر:

– ناسا / بنسلفانيا. “يمكن أن يحتوي الكويكب بينو على” اللبنات الأساسية للحياة على الأرض‘“. [اسم المصدر]. [تاريخ].

- [مؤلف]. “ناسا تكتشف” اللبنات الأساسية للحياة “في عينات بينو”. [اسم المصدر]. [تاريخ].